Водещите клубове в България отново се противопоставиха на правило на БФС и ще плащат сурова санкция

Новият сезон в Първа лига чука на вратата, а отборите се подготвят за него както на терена, така и на трансферния пазар. Както е известно, от миналата кампания Българският футболен съюз въведе нови правила, с които да стимулира участието на родни кадри в първенството. Те гласят, че отборите трябва да имат поне четирима български играчи в стартовия си състав. В това число се включва и футболист до 23 години, който трябва да започне от първата минута и да остане на терена поне едно полувреме.

Ето кои клубове няма да спазват "правило 4"

Сега от БФC разкриха, че четири клуба от елита са отказали да спазват "правилото 4" и ще заплатят съответната санкция от 300 000 евро. Това са водещите отбори в момента - Левски, Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 1948. Пет клуба пък са декларирали, че ще използват по-голям брой чужденци извън Европейския съюз. Това са Левски, Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 1948, които ще разчитат на по 8 състезатели, както и Ботев Пловдив - 6.

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Миналата година в списъка на неспазващите правилото участваха същите четири отбора плюс Берое. В Стара Загора залагаха предимно на чуждестранни играчи и в крайна сметка платиха цената, отпадайки от Първа лига. След като преживя много драматичен период, в който дори не знаеше дали ще получи лиценз от БФС, отборът ще играе във Втора лига. Заралии са разбрали, че досега не са работили по правилния начин и са решили да заложат на родното през предстоящия сезон в опита си да се върнат в елита възможно най-скоро.

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