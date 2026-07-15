Спорт:

Водещите клубове в България отново се противопоставиха на правило на БФС и ще плащат сурова санкция

15 юли 2026, 17:50 часа 617 прочитания 0 коментара
Снимка: БФС
Водещите клубове в България отново се противопоставиха на правило на БФС и ще плащат сурова санкция

Новият сезон в Първа лига чука на вратата, а отборите се подготвят за него както на терена, така и на трансферния пазар. Както е известно, от миналата кампания Българският футболен съюз въведе нови правила, с които да стимулира участието на родни кадри в първенството. Те гласят, че отборите трябва да имат поне четирима български играчи в стартовия си състав. В това число се включва и футболист до 23 години, който трябва да започне от първата минута и да остане на терена поне едно полувреме.

Ето кои клубове няма да спазват "правило 4"

Сега от БФC разкриха, че четири клуба от елита са отказали да спазват "правилото 4" и ще заплатят съответната санкция от 300 000 евро. Това са водещите отбори в момента - Левски, Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 1948. Пет клуба пък са декларирали, че ще използват по-голям брой чужденци извън Европейския съюз. Това са Левски, Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 1948, които ще разчитат на по 8 състезатели, както и Ботев Пловдив - 6.

ОЩЕ: Те произвеждат футболисти, ние чакаме да ни се родят научени

Първа лига топка

Миналата година в списъка на неспазващите правилото участваха същите четири отбора плюс Берое. В Стара Загора залагаха предимно на чуждестранни играчи и в крайна сметка платиха цената, отпадайки от Първа лига. След като преживя много драматичен период, в който дори не знаеше дали ще получи лиценз от БФС, отборът ще играе във Втора лига. Заралии са разбрали, че досега не са работили по правилния начин и са решили да заложат на родното през предстоящия сезон в опита си да се върнат в елита възможно най-скоро.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: След като изпадна от елита: Емблематичен роден клуб най-накрая залага на българското

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ЦСКА Левски лудогорец ФК ЦСКА 1948
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес