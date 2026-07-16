ЦСКА оцеля срещу 7 пъти по-евтиния отбор на Дери! Тежка санкция грози "армейците" в Лига Европа

Отборът на ЦСКА премина през ада, за да отстрани 7 пъти по-евтиния отбор на Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа! "Армейците" победиха трудно с 2:1 като гост, и с общ резултат 5:3 продължават към втория квалификационен кръг, където най-вероятно ще срещнат Карабах. Мачът обаче бе белязан и от грозен момент на трибуните, след като гостуващите фенове на ЦСКА показаха агресия срещу домакинските привърженици. Стигна се до прекъсване на мача и прибиране на двата отбора в съблекалните, а казусът вероятно ще доведе и до тежка санкция за ЦСКА в евротурнирите.

ЦСКА елиминира Дери Сити след оцеляване до последния миг

ЦСКА очаквано започна по-активно срещата, като контролираше събитията на терена. В 16-ата минута се стигна и до първата опасна голова ситуация, след като Йоанис Питас овладя в наказателното поле, засуети се, но накрая намери пространство за стрелба. Ударът му обаче бе в обсега на стража на Дери, който блокира топката с крак. В следващите минути ЦСКА създаде още няколко опасности - и чрез Питас, и чрез Леандро Годой, но без резултат.

В края на полувремето и Дери Сити имаше няколко силни минути, като най-чистата ситуация се откри пред капитана Майкъл Дъфи. Той се измъкна лесно зад отбраната на ЦСКА и стреля мощно от малък ъгъл, а ударът му срещна страничния стълб. Малко след това играч на домакините падна в пеналтерията на ЦСКА, но нямаше основания за отсъждане на дузпа.

Дери шокира ЦСКА в началото на втората част

В самото начало на втората част Дери шокира ЦСКА и откри резултата. Брендън Флеминг успя да намери Елис Чапман, който от близка дистанция успя да се разпише във вратата на Димитър Евтимов - 1:0! В 51-ата минута Дери създаде още една голова ситуация. Домакините атакуваха през десния фланг, а Теодор Иванов не блокира съперника, като последва опасно центриране, което не бе достатъчно добре засечено от нападател на Дери.

Конфликт между фенове на трибуните прибра двата отбора в съблекалните

В 57-ата минута гостуващите фенове на ЦСКА влязоха в конфронтация с феновете на Дери, които бяха до техния сектор. Стигна се до излизане на привърженици на терена, заради което играта бе прекъсната. Ескалацията на напрежението накара главния съдия да прибере двата отбора в съблекалните, докато се разреши казусът. 14 минути по-късно: играчите излязоха на терена и мачът продължи.

Питас отново се превърна в герой за ЦСКА

В 75-ата минута ЦСКА стигна до изравнителен гол. Изритана топка от Димитър Евтимов прехвърли отбраната на Дери, която позволи лековато на Йоанис Питас да се измъкне зад гърбовете им. Нападателят на "червените" излезе сам срещу вратаря, който излезе напред, но Питас успя да го прехвърли и да вкара - 1:1!

Три минути по-късно Дери създаде много опасна ситуация пред вратата на Евтимов. Остро центриране се приземи коварно пред вратаря, той изби, а след това едва не се стигна до автогол на защитник, на Евтимов успя да хване топката. Минута по-късно Жоел Цварц излезе сам срещу вратаря след извеждащ пас на Сенси, но не намери целта, а и бе вдигнат флаг за засада.

Дери натисна в последните минути, но ЦСКА оцеля

В 85-ата минута Джеймс Ето'о опита удар от центъра, с опит да превхвърли вратаря. Изпълнението не бе никак лошо, но премина малко встрани от целта. Малко след това се стигна до ново напрежение: стюард влезе в пререкание с Исак Соле, а Христо Янев потърси намеса от съдиите. Главният съдия даде 17 минути добавено време, в което Дери притисна ЦСКА, а "червените" трябваше да оцеляват.

В 105-ата минута Димитър Евтимов се намеси със сетни сили, за да предотврати гол. В последната секунда на добавеното време ЦСКА сложи точка на спора. Мохамед Брахими нахлу в наказателното поле и успя да вкара, ритайки топката в тялото на съперников играч, който си вкара автогол - 1:2! Малко след това привърженици на Дери започнаха да хвърлят предмети срещу Димитър Евтимов.