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Почина 14-годишното момиче, пострадало тежко при катастрофата край Мъглиж

16 юли 2026, 20:35 часа 598 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Почина 14-годишното момиче, пострадало тежко при катастрофата край Мъглиж

Почина 14-годишното момиче, което пострада тежко при катастрофа на Подбалканския път край Мъглиж, съобщи БНР. При удара между камион и автомобил на 9 юли почина бащата на детето, като по-късно беше установено, че е карал колата с 2,07 промила алкохол в кръвта. Пробите на шофьора на камиона за алкохол и наркотици бяпа отрицателни.

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Момичето беше откарано с хеликоптер от Университетска болница в Стара Загора в „Пирогов“, където след седмица борба на медицинските екипи е починало. Заради трагедията Община Мъглиж ще обяви тридневен траур, обяви кметът Душо Гавазов.

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В знак на съпричастност към семейството и близките, в общината ще бъдат свалени наполовина националните знамена, а планираните тържествени прояви ще бъдат отменени или съобразени с траурните дни.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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