Почина 14-годишното момиче, пострадало тежко при катастрофата край Мъглиж

Почина 14-годишното момиче, което пострада тежко при катастрофа на Подбалканския път край Мъглиж, съобщи БНР. При удара между камион и автомобил на 9 юли почина бащата на детето, като по-късно беше установено, че е карал колата с 2,07 промила алкохол в кръвта. Пробите на шофьора на камиона за алкохол и наркотици бяпа отрицателни.

Още: Тежка катастрофа край Мъглиж затвори Подбалканския път, има загинал

Момичето беше откарано с хеликоптер от Университетска болница в Стара Загора в „Пирогов“, където след седмица борба на медицинските екипи е починало. Заради трагедията Община Мъглиж ще обяви тридневен траур, обяви кметът Душо Гавазов.

Още: Катастрофа между три коли затвори пътя между Казанлък и Мъглиж

В знак на съпричастност към семейството и близките, в общината ще бъдат свалени наполовина националните знамена, а планираните тържествени прояви ще бъдат отменени или съобразени с траурните дни.