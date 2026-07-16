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Хулио Веласкес за първия мач на Левски в родния елит: "Играем мач за мач, влизаме с желание и страст"

16 юли 2026, 17:37 часа 540 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Хулио Веласкес за първия мач на Левски в родния елит: "Играем мач за мач, влизаме с желание и страст"

Левски започва сезона си в Първа лига след броени часове, а първият съперник на "сините" ще бъде Дунав Русе. Те вече загряха за него, като на "Герена" победиха първия си съперник в предварителните квалификационни кръгове на Шампионска лига Борац Баня Лука с 4:0. Борац е актуалният шампион на Босна и Херцеговина, така че Левски дава сериозна заявка за силен старт на новия сезон. Хулио Веласкес даде пресконференция преди двубоя с Дунав, на която сподели как "сините" влизат в новата кампания.

Хулио Веласкес: "Влизаме със същото желание и страст"

Ето какво каза Хулио Веласкес: "Има играчи, които са в процес на възстановяване. Най-голям шанс да попадне в групата имаше Мазир Сула и той ще бъде на разположение за утрешната среща. Останалите продължават да се възстановяват. Новият сезон ще предложи съвсем различни обстоятелства. Влизаме със същото желание и страст, както и миналата година. Огромно уважение към абсолютно всички противници. Не мога да отлича отбори, които да са ни по-големи конкуренти от другите. Подхождаме с еднакво уважение към всички. Играем мач за мач.

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Хулио Веласкес

"Всички са фокусирани върху следващия мач"

Ако има подценяване, това би било грешка, която ще ни доведе до провал. Ако останем скромни, опитвайки се да бъдем най-добрата версия на себе си, ще имаме много голям шанс за краен успех. Това, което виждам в играчите и целия спорнто-технически щаб, е точно обратното. Всички са фокусирани върху следващия мач, както е било винаги досега. Изненадата зависи от очакванията на всеки един. Ние ще изберем най-добрите 11, слагайки на кантар всички обстоятелства, от които зависи изборът ни.

Във връзка с правилото да започва като титуляр българин до 23 години - това също ще ни доведе дотам да преценим кое ще е най-доброто решение. Фокусът ми е само и единствено върху утрешния мач. Предстои ни изключително важен двубой. Гледахме контролните мачове на Дунав. Наясно сме по какъв начин играят и как изглеждат във фаза атака и защита".

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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