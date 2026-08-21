Звезда на Левски отряза гръцки гранд – иска да играе със „сините“ в Шампионска лига

Един от основните футболисти на Левски през последните две години е отрязъл един от грандовете в Гърция. Става въпрос за национала на Венецуела – Кристиан Макун, който е отказал да премине в състава на Арис Солун. Това съобщиха медиите в южната ни съседка, цитирани от колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите централният защитник е бил категоричен, че на този етап не бърза да напуска стадион „Георги Аспарухов“.

Макун в момента е резерва в Левски

Както е известно, в момента Кристиан Макун е резерва в Левски. Причината е, че бранителят започна подготовка по-късно от своите съотборници, а също така бе контузен. От ситуацията се възползва неговия колега Никола Серафимов, който сформира отлична двойка с Кристиан Димитров в центъра на отбраната. Това обаче не притеснява Макун, тъй като венецуелецът иска да играе със „сините“ в основната фаза на Шампионска лига.

Централният защитник е оценен на 3,5 милиона евро

Кристиан Макун пристигна в Левски през лятото на 2024-та. Той акостира на „Герена“ без пари, след като договорът му с кипърския Анортозис изтече и не бе подновен. Централният бранител бързо се превърна във водещ играч на „сините“ като до момента има на сметката си 67 мача за тима във всички турнири, в които се е отчел с четири гола, а също така е направил и пет асистенции. Макун има договор с българския шампион до лятото на 2027-ма, като според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената му е 3,5 милиона евро.

ОЩЕ: Обрат на „Герена“: Сираков запазва позицията си в Левски – ще продължи да взима самостоятелни решения по най-важните въпроси!