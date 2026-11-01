Съседи и балканци завидяха на "мъртвия" ЦСКА за "бижуто" му

Новият стадион на ЦСКА събра голям възторг, но и голяма завист - не само по родните географски ширини, но и в съседни или близки държави. Красивото съоръжение впечатли не само със своя външен вид и бързината, за която бе издигнато, но и цената, която бе платена за изграждането му.

"Армята" - завидно "евтин"

Според различни информации новият "Българска армия" е струвал на Валтер Папазки между 45 и 50 милиона евро. Това донякъде възмути спортни издания в Румъния и Хърватия, където са в очакване на нови арени на някои от своите клубове, но проектите за тях са далеч по-скъпи.

"Максимир" - 4 пъти по-скъп

Новият стадион на "Динамо (Загреб) например ще коства около 200 милиона евро. Разликата обаче е, че "Максимир" ще бъде около 35-хиляден. Строителството, с което ще се заеме италианската "VG13 Architects", ще започне през 2029 година, отбелязва index.hr.

ЦСКА - "мъртви"?!

Друго хърватско издание - dnevno.hr, направи изключително любопитен коментар в заглавието на статията си, посветена на новото бижу на ЦСКА. Той гласи: "Те са "мъртви" във футболно отношение, но вижте стадиона, който откриха". Не става ясно за каква "смърт" става дума - дали е намек за фалита на клуба преди около десетилетие, или за слабо представяне на терена, което към днешна дата не е факт.

В Румъния - двойно по-скъпо

В Румъния също се прехласват пред новата "Армия", като откровено "завиждат" за ниската сума, срещу която тя е построена. Сайтът gsp.ro отбелязва, че в страната се плануват три нови футболни съоръжения, като всяко от тях е значително по-скъпо по проект от това на "червените". А са със същия капацитет.

Новата арена в Констанца например ще струва около 100 милиона евро и ще бъде с капацитет 18 000 места. Стадионът в Питещ ще бъде с 15 000 места и ще струва също 6-цифрена сума в евро. В Орадя се планува съоръжение за футбол с 16 000 места, като прогнозната му цена е 65 милиона.