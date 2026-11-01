Формула 1 наказа основния конкурент на Никола Цолов за място в Рейсинг Булс

Големият съперник на Никола Цолов за място във Формула 1 - Лиам Лоусън, беше дисквалифициран от квалификациите за Гран при на Мексико Сити. Това се случи, след като стюардите постановиха, че болидът му от отбора Рейсинг Булс е нарушил техническите правила, което доведе до анулиране на осмото му място. Лоусън започна квалификациите вече с наказание от едно място назад на стартовата решетка вследствие на инцидента му с Макс Верстапен по време на втората тренировка в петък, но сега се озовава чак в края на стартовата решетка.

Лоусън ще стартира последен в Мексико

Болидът на новозеландеца беше отнесен към стюардите от техническия делегат на ФИА почти веднага след квалификацията, който установи, че Лоусън е нарушил изискването за минимална мощност на MGU-K веднага след преминаване на финалната линия при най-бързата му обиколка в Q2 в 15:47:36. Малко след препращането на случая Лоусън беше извикан пред стюардите, а по-късно беше обявено дисквалифицирането му от квалификациите.

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Изключването на Лоусън от резултатите означава, че ще му е необходимо разрешение от стюардите, за да участва в състезанието в неделя. Това разрешение обикновено се дава въз основа на времената, постигнати в свободните тренировки, което означава, че участието му не е под сериозно съмнение. Откъде ще стартира е отделен въпрос. Пилот, изключен от квалификациите, обикновено стартира от края на стартовата решетка, освен ако отборът му не наруши правилата на парк ферме, като промени настройките на болида или смени компоненти - в такъв случай той ще трябва да стартира от пит лейна.

И двата сценария биха дали на Рейсинг Булс възможността да монтират всякакъв тип гуми за първия етап и да въведат части за задвижващия агрегат без обичайните последствия от наказания на стартовата решетка - подход, който отборите са използвали и преди на високопланинското трасе "Ерманос Родриго", за да изминат удължен първи етап с твърди гуми.

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