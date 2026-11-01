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Отиваш да гласуваш, разбираш, че си мъртъв: Техническа грешка стресна мъж в Пловдив

01 ноември 2026, 12:25 часа 958 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Отиваш да гласуваш, разбираш, че си мъртъв: Техническа грешка стресна мъж в Пловдив

Обявен за мъртъв мъж отиде да гласува в Пловдив. Случаят е от секция №54 в район “Източен”. За ужас на членовете на комисията се появил избирател, който по списък фигурирал като починал, научи NOVA. Грешката се оказала техническа и е допусната между първи и втори тур. В списъците за балотажа са отбелязани починалите между двата тура избиратели. Объркване станало между хора с еднакви имена и фамилии. Още: МВР: Най-много са сигналите за купуване на гласове

След като представил документ за самоличност и било установено, че действително е лицето от избирателния списък, мъжът бил допуснат да гласува. “Става дума за техническа грешка. След изясняване на обстоятелствата, че човекът е жив, той е представил документ за самоличност и комисията е установила самоличността му. Секционната избирателна комисия е уведомила РИК и е процедирала напълно по правилата”, обясни по Нова телевизия  председателят на РИК-16 Ивайло Василев. Още: Избирателната активност се удвои за час и половина

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Избирателни списъци грешка балотаж президентски избори 2026
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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