Счупиха носа на български национал в Първа лига, съдията не отсъди дори нарушение

Един от водещите български вратари е с опасна контузия. Става въпрос за Даниел Наумов, който пази под рамката на Ботев Пловдив. Той получи проблем по време на срещата на "канарчетата" с Локомотив София в столичния квартал "Надежда" от Първа лига. Наумов се контузи при сблъсък със съперников играч, при който пострада в областта на лицето. Впоследствие се оказа, че Даниел Наумов е със счупен нос.

Наумов е със счупен нос

Това стана ясно от преглед в пловдивско лечебно заведение, където е бил българският национал ден след мача, пише "Мач Телеграф". Като предпазна мярка в следващите няколко срещи на "канарчетата" Наумов ще играе с предпазна маска на лицето. По всяка вероятност той няма да отсъства и ще бъде на линия още за следващия двубой на отбора - в петък, 6 ноември, срещу Дунав Русе.

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Интересното е, че при ситуацията, при която Наумов получи травмата, не бе отсъдено дори нарушение от съдията Волен Чинков. Иначе Ботев Пловдив си тръгна от столицата с три точки, след като се наложи с 5:2 над Локомотив София. "Канарчетата" поведоха с два гола, но позволиха на домакините да изравнят. След това играчите на Станислав Генчев отбелязаха още три попадения и записаха категоричен успех. Големият герой за пловдивчани беше Франклин Маскоте, който се отличи с хеттрик. Наумов пък изигра целия мач, въпреки контузията, която получи.

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