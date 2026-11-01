Христо Стоичков разкри много специален момент за него на стадион "Българска Армия"

Легендата на българския футбол и ЦСКА Христо Стоичков бе много емоционален при откриването на стадион "Българска Армия". Отборът се завърна в своя дом, който бе реконструиран през последните години. В първия си мач обратно "червените" посрещнаха Славия, но не успяха да стартират по най-добрия начин, завършвайки при нулево равенство. Резултатът все пак не успя да помрачи празника на "Армията", която бе изпълнена до краен предел от 18 хиляди фенове по трибуните.

Емоционален Стоичков с послание към феновете след откриването на "Армията"

На стадиона дойдоха много легенди и фигури от близкото минало на клуба. Сред присъстващите са легендарни играчи като Христо Стоичков, Стойчо Младенов, Любослав Пенев, Димитър Якимов, Георги Денев, Мартин и Стилиян Петрови, Христо Янев и много други. Видео поздрави отправиха Аспарух Никодимов и Димитър Бербатов, които нямат възможност да присъстват по трибуните. Стоичков държа реч преди началото на срещата със Славия, а след това се обърна към социалните мрежи, за да сподели емоциите си след края.

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"Не съм и мечтал за такъв миг! В центъра на уникалната Българска армия! Заедно с моя малък внук Христо! Пред препълнените трибуни, които скандират ЦСКА! Може би никога не съм се вълнувал така! Благодаря ви! Вие сте най-великата публика! Завинаги един от вас, Христо Стоичков!", написа Камата в профилите си в социалните мрежи.

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