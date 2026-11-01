След слуховете за завръщане в ЦСКА: ПАОК има ясен план за Кирил Десподов

През последните часове се завъртя много интересен слух в българските спортни среди, отнасящ се до бъдещето на капитана на националния отбор Кирил Десподов. Родният нападател отсъства от терените в продължение на месеци, след като се бореше с контузии и здравословен проблем. Той вече тренира наравно със съотборниците си в ПАОК, но по последна информация може съвсем скоро да напусне гръцкия гранд. Според "Мач Телеграф", има огромна вероятност Десподов да се завърне в ЦСКА.

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Часове по-късно в южната ни съседка се появи коренно различна информация. Според местното издание "Metrosport" ръководството на ПАОК официално е стартирало преговори с българския национал за подновяване на договора му. Медията сочи, че както шефовете на клуба, така и самият Десподов, имат желание да продължат съвместната си работа занапред. Настоящият контракт на българина изтича през лятото на 2027 година, но от ПАОК избраха да стартират преговорите още сега. В Солун ценят високо качествата на нападателя, който, от своя страна, също се наслаждава на престоя си там.

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Десподов не е играл от април месец насам, когато се подложи на операция на големия пръст на крака. След това той остана извън терена заради друг проблем, а от ПАОК добре разбраха ситуацията и го подкрепиха в този труден в кариерата му момент. След като вече тренира пълноценно с останалата част от отбора, нападателят може съвсем скоро да се върне в игра и да даде допълнителен довод на ръководството да иска да го задържи.

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