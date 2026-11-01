Румен Радев каза за какво е гласувал и обеща бюджет тези дни

Аз гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност, на национална идентичност, на обществената воля за справедливост, каза премиерът Румен Радев, след като упражни правото си на глас в София. Той добави, че е гласувал за това президентската институция да продължава да бъде изразител на гласа на българските граждани, въпреки рокадите в политическата конюнктура, както и да продължава да чертае европейския път на България, но не базиран на лозунги и пози, а с опит, със знания и убеденост. Той определи предизборната кампания като “кална“, изпълнена с компромати. Още: Илияна Йотова: Гласувах за България със собствен глас (ВИДЕО)

Полагаме всички усилия да спасим публичните финанси, макар че това не е лесно, бюджетът ще бъде внесен тези дни, обеща Румен Радев. Припомняме, че според Закона за публичните финанси в срок до 31 октомври Министерският съвет внася в Народното събрание одобрения законопроект за държавния бюджет заедно с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза. Припомняме още, че в изказване отпреди няколко дни, Радев каза, че бюджетът ще бъде внесен до края на октомври. Още: Асен Василев: Ниската активност е вот на недоверие към правителството