В Барселона се притесняват от най-лошото - Ханзи Флик предприема извънредни мерки

Контузиите в защитата на Барселона продължават да се натрупват, а проблемите са по-дълбоки от просто липсата на играчи. Андреас Кристенсен, Ерик Гарсия, Жул Кунде и Шави Еспарт са извън игра. Жерар Мартин изпитва болки и се нуждае от почивка, което оставя Пау Кубарси като единствения централен защитник, който е на 100% готов. Това принуди Ханзи Флик да излезе с експериментална защитна линия срещу Депортиво Алавес, като Брайън Фаринас замени десния бек, Френки де Йонг се премести в центъра, а Жоао Кансело запази мястото си отляво.

Проблемите на Барса в защитата предизвикват експерименти от страна на Флик

Испанският вестник "Sport" разкри, че кризата в отбраната продължава да тревожи Флик, който не прояви оптимизъм относно това кога контузените играчи ще се завърнат. Напротив, германският треньор отправи предупреждение: "Все още не знаем кога ще се върнат и работим по въпроса. Налице е положителен напредък в състоянието им, но ситуацията не е най-добрата за нас. Трябва да издържим през следващите два мача. Надявам се един или двама играчи да се върнат. Кристенсен е на път да се върне на тренировки, но не искаме да поемаме рискове. След това ще имаме двуседмичен период за възстановяване. Ще видим как ще се справим с въпроса, тъй като се нуждаем от всички играчи до края на сезона."

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Точно когато Барселона отново намери най-добрата си форма след двете загуби от ПСЖ и Реал Мадрид, предстои още една тежка седмица преди международната пауза през ноември. Първо каталунците ще се изправят срещу Астън Вила, а след това следва гостуване на Атлетико Мадрид. В испанската столица ще се разиграе битка за върха в Ла Лига, като само две точки разделят каталунците от "дюшекчиите". Радиостанцията "Кадена СЕР" рисува мрачна картина: в съблекалнята на Барселона няма оптимизъм, че някой от контузените играчи ще се възстанови преди мача от Шампионската лига.

Кристенсен, Ерик Гарсия и Кунде може и да са все по-близо до завръщане, но освен ако не настъпи голяма изненада, триото няма да е готово за мача срещу Астън Вила. Завръщането на Еспарт ще отнеме много повече време. Не се очаква той да се върне преди края на 2026 година или най-рано в началото на 2027 година.

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