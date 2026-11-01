Над 9,5% е избирателната активност към 12.00 часа

Избирателната активност на балотажа на президентския вот към 12:00 ч. е 9,5%. Това сочат данните от exit poll на социологическа агенция “Тренд”, направен по поръчка на NOVA. На първия тур към този час до урните бяха отишли 9,1 на сто от имащите право на глас. Активност на втория тур на президентските избори е 9,6% към 12.00 часа, показват от своя страна данни на агенция "Алфа Рисърч", цитирани от БНР. Активността e по-висока от тази на първия тур, която към същия час беше 8,6 на сто, припомни тя. Още: Избирателната активност се удвои за час и половина

"Към 12.00 часа в Деня на народните будители можем да кажем, че страната леко се разбужда и избирателната активност достига 9,6%. По време на първия тур на изборите избирателната активност към същия час беше 8,6 на сто. Можем да кажем, че макар и слабо, макар и не в големи граници, все пак има известна активизация и вероятно в следобедните часове общата избирателна активност на втория тур ще надмине тази от първия тур. Когато става дума за по-оспорвано състезание, когато става за дума за близка разлика, каквато беше на първия тур, по всяка вероятност ние ще имаме малко по-висока избирателна активност, отколкото преди седмица", посочи Боряна Димитрова от "Алфа Рисърч". Още: “Алфа Рисърч“: 3% избирателна активност към 10.00 часа