Левски жегна ЦСКА след равенството при откриването на "Българска Армия"

Водещите клубове от Първа лига изиграха своите срещи от 14-ия кръг на шампионата и завързаха битката за титлата. Първи на терена излязоха футболистите на Лудогорец. "Орлите" постигнаха безпроблемен успех с 3:0 при визитата си на Локомотив Пловдив на "Лаута", като по този начин увеличиха актива си на 29 точки. Техните съперници обаче не се справиха със същата лекота. Трябва да се отбележи, че разградчани имат отложен мач с Левски.

Битката на върха в Първа лига се завърза

След Лудогорец на сцената в Русе излезе шампионът Левски. "Сините", които сдадоха върха в класирането миналия кръг, постигнаха много труден успех с 1:0 срещу новака Дунав. Единственото попадение в срещата бе дело на Мустафа Сангаре, който се разписа в третата минута на добавеното време. Така Левски си осигури трите точки и временно оглави класирането с 32. Последната дума бе за отбора на ЦСКА, който се завърна на стадион "Българска Армия".

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Емоциите в Борисовата градина бяха невероятни, но еуфорията не стигна, или по-скоро попречи на футболистите. "Армейците" завършиха 0:0 със Славия, въпреки че имаха много повече положение. Макар че бяха по-активни, възпитаниците на Маркус Гиздол извадиха късмет, тъй като Иван Минчев пропусна дузпа за "белите" в началото на второто полувреме, а в края съдията отмени гол на Емилиян Гогев заради засада. Секунди след края на срещата на "Българска Армия" се появи любопитен пост в социалните мрежи на Левски. Той гласеше: "Какво е общото между София и върха - и двете са сини." Това се случва само седмица преди Вечното дерби между двата столични гранда на "Герена".

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