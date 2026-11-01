Илияна Йотова: Гласувах за България със собствен глас (ВИДЕО)

„Нека на този празник да бъдем достойни за истинските възрожденци, които създадоха българската нация и искаха просперираща и равноправна държава. Днес гласувах за България – силна, със собствен глас, страна суверенна в своите решения, която може сама да изковава съдбата си. Гласувах за президент на мира, за държавен глава, който уважава и спазва българската Конституция и не се променя според политическата конюнктура. Чрез диалог трябва да намираме националното съгласие и всички институции да работим за хората, а не да се блокираме и саботираме помежду си. България трябва да бъде силна държава в силна Европа, но със собствена външна политика и гръбнак при отстояването на националния интерес”, заяви кандидатът за президент Илияна Йотова след като гласува в София. Още: В деня на будителите за България на бъдещето: Андрей Гюров и Георги Кандев гласуваха (ВИДЕО)

Тя подчерта, че изборът ѝ е насочен към сигурността на младите хора. “Гласувах за това да оставим на младите, на всички българи, спокойно бъдеще, в което всеки ще може да се развива. Като отговорни управленци трябва да направим така, че децата ни да останат в България, да не се страхуват от несигурност и нестабилност. Нашата страна ще има своя просперитет”, заяви действащият президент.

Опонентите да престанат с истерията

Йотова изтъкна, че страната има нужда от силен държавен глава, който да обединява институциите: “Гласувах за държавен глава, който уважава и спазва българската Конституция, а не се променя според политическата конюнктура”. Още: Асен Василев: Ниската активност е вот на недоверие към правителството Попитана за коментарите на нейните политически опоненти относно сигнали за нарушения и купуване на гласове, Йотова беше категорична: “Надявам се, че в този ден моите политически опоненти ще престанат с истерията. Мисля, че каквото направиха до този момент, беше достатъчно. А ако още от сутринта си търсят някакво алиби за загубата, то си остава за тяхна сметка”. Кандидатът за президент призова за висока избирателна активност въпреки дъжда. “Нека не ни спира лошото време, нека дъждът бъде тази живителна сила, която да възражда страната ни”, каза Йотова. За Бюджет 2027, Йотова каза, че той ще бъде внесен. “Очакваме и оценката на ЕК. Най-важното е да бъдат защитени интересите на най-бедните хора, подкрепата за майките и задържането на цените на тока и парното през зимата", добави Йотова. Още: Божидар Божанов: Лъжата носи разделение, гласувах за истината