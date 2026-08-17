Точно преди мачовете с Левски: АЕК Атина се подсили с национал на Хондурас

Гръцкият шампион АЕК Атина привлече национал на Хондурас преди мачовете с Левски в плейофа за Шампионската лига. Става въпрос за Кервин Ариага, който вече е в столицата на южната ни съседка, за да завърши преминаването си от Леванте.
Гръцкият гранд плати 3 милиона евро за дефанзивния халф
💣 EXCL: Los números reales del fichaje de Kervin Arriaga.— De La Rocha (@AlvaroDLaRocha) August 16, 2026
Traspaso de Levante UD a AEK Atenas por 3M€ + €500mil en variables. No hay porcentaje de futura venta.
Contrato por 4 años para el hondureño. Firmará después del reconocimiento médico en Atenas.
El vínculo es hasta… pic.twitter.com/dXyvWEtk3b
Днес се очаква 28-годишният дефанзивен полузащитник да премине задължителните медицински прегледи, след което ще подпише четиригодишен договор, който ще е до лятото на 2030 г. Споразумението между АЕК и Леванте е на стойност близо 3 милиона евро.
Треньорът Марко Николич ще има възможността да го включи в европейската листа за реванша срещу Левски София, който е на 26 август. По правилниците на УЕФА може да бъдат направени две промени в списъка до деня преди мача.
ОЩЕ: Треньорът на АЕК: Червената лампа светна! Загубата от ОФИ Крит ще ни помогне срещу Левски!