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Точно преди мачовете с Левски: АЕК Атина се подсили с национал на Хондурас

17 август 2026, 12:15 часа 482 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Точно преди мачовете с Левски: АЕК Атина се подсили с национал на Хондурас

Гръцкият шампион АЕК Атина привлече национал на Хондурас преди мачовете с Левски в плейофа за Шампионската лига. Става въпрос за Кервин Ариага, който вече е в столицата на южната ни съседка, за да завърши преминаването си от Леванте.

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Днес се очаква 28-годишният дефанзивен полузащитник да премине задължителните медицински прегледи, след което ще подпише четиригодишен договор, който ще е до лятото на 2030 г. Споразумението между АЕК и Леванте е на стойност близо 3 милиона евро.

Треньорът Марко Николич ще има възможността да го включи в европейската листа за реванша срещу Левски София, който е на 26 август. По правилниците на УЕФА може да бъдат направени две промени в списъка до деня преди мача.

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Шампионска лига Левски АЕК Атина Национален отбор на Хондурас
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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