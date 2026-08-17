Хиляди се подписват за пълна забрана на TikTok в страната

Рестрикции за децата в социалните мрежи са сред обсъжданите мерки за справяне с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Вече има петиция за пълна забрана на платформата TikTok на територията на България, а организаторите ѝ настояват за ефективен механизъм за проверка на възрастта и защита на личните данни.

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"Миналата седмица пуснахме петицията и вече имаме около 5000 подписали се. Тази седмица ще опитаме да стигнем до повече хора. Време е нещо да направим. От едната страна е цялата популярност на инфлуенсърите. Има хора, които с простотията си изкарват хиляди левове на месец. При случая от Пловдив, гаврата с Георги Кузев, е излъчена в TikTok. Регулация няма. От другата седмица е благополучието на нашите деца", каза един от организаторите на петицията Йордан Йорданов.

Според него технологично се развиваме, но ментално имаме регрес и това е заради новите времена.

Педагогът и журналист подчерта колко е важно да има дебат по темата.

"Да повдигнем дискусия. Това не може да продължава по този начин. Наясно сме с вредното влияние на социалните мрежи и какво правим - нищо. Крайната цел е колко може повече подписи. Не сме политически ангажирани, подписката е гражданска инициатива. В Народното събрание вече могат да се прикачват и онлайн подписки. Да преценят, ако нашите подписки имат тежест - да направят нещо", настоя той.

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Според Йорданов образователната система "в момента е едно блато".

"Всяко правителство се опитва да реформира на парче. Учител съм по литература, не можем да ангажираме децата с тези безумни програми в момента", коментира той.