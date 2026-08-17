Играчи на тим от Първа лига не получавали заплата с месеци - нямали пари "дори за храна"

Няколко кръга преди края на миналия сезон в Първа лига беше ясен първият изпадащ отбор. Завръщането на Монтана в елита не премина по най-добрия начин. Тимът завърши на последната позиция в класирането, след като записа 22 загуби, 11 равенства и едва 4 победи. Освен проблемите на терена, в Монтана е имало сериозно напрежение и извън него. Сега бившият футболист на тима Жоржиньо Соарес направи шокиращи разкрития за престоя си на "Огоста".

3-4 месеца без заплати в Монтана

Той разкри за неизплатени заплати и множество неизпълнени договорни отношения. Доскорошният защитник на Монтана се свърза с колегите от Gong.bg, за да обяви проблемите в клуба публично. Той заяви, че често не е получавал заплатата си навреме, а някои играчи дори чакали възнаграждението си с месеци. Тези забавяния затруднявали част от отбора дори в закупуването на основни потребности като храна. Той се обърна към президента на клуба Румен Панайотов с думите, че подобен начин на държание е абсолютно недопустим.

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Ето какво каза Жоржиньо Соарес:

"Заплатите ни никога не бяха изплатени навреме, въпреки че ни се дължеше до 24-о число всеки месец. Някои от играчите не получиха възнагражденията си в продължение на 3-4 месеца. Последната заплата за май трябваше да бъде изплатена до 24 юни. Преди да напуснем България, президентът Румен (б.а. Панайотов) ни каза, че последната ни заплата ще бъде преведена и всички очакваха това да се случи. Чакаме това плащане от около два месеца. На някои играчи все още се дължат общо 4-5 заплати. Това доведе до сериозни трудности за много от футболистите. Някои дори се затрудняваха да си позволят основни потребности като храна и имаха проблеми с това да си платят обратно пътуването до родината си след края на сезона", заяви Соарес пред Gong.bg.

Той сподели опасенията си какво се е случвало с парите, които клубът дължи на играчите си: "Лично аз имам сериозни опасения относно това какво се е случило с парите, които ни се дължаха. Смятам, че Румен, като президент, напълно е пренебрегнал играчите и тяхното финансово положение. Намирам начина, по който ни третираха, като абсолютно неприемлив. Имаше и много договорни задължения, които не бяха изпълнени за много футболисти. Бяха дадени обещания за бонуси и премии, които трябваше да получим, но тези обещания така и не бяха изпълнени. Има и други неща, за които мога да говоря и съм готов да предоставя нужната информация. Искам директорът Румен и ръководството да разберат, че подобно отношение към играчите не е нормално и не може да бъде приемано."

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