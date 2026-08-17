Огромен шанс за Никола Цолов: Red Bull го качва във F1 болид с конкретна цел

Никола Цолов прави още една важна крачка към голямата си мечта - да стигне до Формула 1. Българският пилот ще получи възможност да кара болид на Racing Bulls на "Имола" на 27 август, но предстоящият тест има значение, което надхвърля обикновеното запознаване с автомобил от най-високото ниво на моторните спортове. Зад него стои конкретен план за подготовката на Цолов за евентуално участие в свободна тренировка от Формула 1.

Тестът на "Имола" отвежда Цолов към евентуално участие в свободна тренировка във Формула 1

19-годишният българин ще седне зад волана на VCARB 02 - болида на Racing Bulls от сезон 2025. Тестът ще бъде по програмата Testing of Previous Cars (TPC), която позволява на отборите да използват свои по-стари автомобили. Причината за теста е свързана със суперлиценза и необходимия опит с болид от Формула 1. Цолов вече разполага с 25 точки за суперлиценз, а силно представяне във Формула 2 може да му донесе още необходимите точки.

Още: "Няма да е краят на света, ако Ред Бул вземе Никола Цолов за резервен пилот през 2027 година"

От Racing Bulls вече обясниха, че искат Цолов да натрупа допълнителни километри с F1 автомобил именно с перспектива той да получи възможност да участва в петъчна свободна тренировка. Това означава, че тестът на "Имола" може да бъде ключова стъпка в подготовката му за реален уикенд във Формула 1. За титулярно място през 2027 г. все още няма гаранции, но Цолов очевидно вече е част от плановете на Red Bull за бъдещето.

Още: Никола Цолов може да стигне до Формула 1 и без титлата във Формула 2 - ето какво му е необходимо