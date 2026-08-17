Санкции има, но проблемът остава: Тротинетките в Кюстендил продължават да "летят"

Над 200 акта са съставени за нарушения, свързани с управлението на електрически тротинетки в Кюстендил в рамките на година. Въпреки това опасното управление от деца продължава, а най-пресният пример е от преди дни, когато в социалните мрежи бяха разпространени кадри с деца на електрически тротинетки, които преминават опасно покрай автомобили на пътното платно.

Близо 30 деца на тротинетки, опасни маневри, ругатни и клаксони. Така изглежда централната улица на Кюстендил преди няколко дни.

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За по-строг контрол призова и кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов. "Родителите да се осъзнаят и да им вземат тези индивидуални електрически превозни средства, защото видно е, че не ги ползват по предназначение Ние се опитваме, и органите на полицията се опитват и да санкционират, и да превантират, но не си позволяваме да ги гоним. Защото, когато ги подгониш, те започват да се мислят за Бони и Клайд, падат, стават инциденти, и после излиза, че са виновни органите на реда, което не е така", каза той пред БНТ.

У нас собствениците на електрически тротинетки не са задължени да ги регистрират – затова е трудно да се установи и виновникът в случай на нарушение на пътя.

Инж. Атанасов обясни, че с въвеждането на регистрационния режим ще ни бъде и по-лесно установяването.