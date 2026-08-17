Спрягат новата звезда на Левски за първа повиквателна в националния отбор

Новите попълнения на "Герена" продължават да привличат вниманието, откакто облякоха синята фланелка. Към този момент от летния трансферен прозорец Левски се подсили със седем футболисти. Някои от тях вече оставят незабравим отпечатък в съзнанието на феновете, като несъмнено един от тези е Давид Кусо. Освен че радва "сините" привърженици с представянето си, на него вече се гледа с добро око и в родината му.

Кусо пред огромна крачка в кариерата си

Откакто заигра за Левски, Давид Кусо е попаднал в полезрението на националния селекционер на Ангола - Алиу Сисе, съобщават цитираните от "Тема спорт" медии в страната. 22-годишният футболист може да получи първата си повиквателна за представителния тим още за контролите срещу Египет и Малави в края на месец септември. Една от основните цели на Ангола през тази година ще бъде класиране за Купата на африканските нации през 2027 година, а Кусо може да се окаже в сметките на Сисе.

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Макар че не се адаптира по най-бързия начин на "Герена", Кусо вече загатна на какво е способен. Треньорът на "сините" Хулио Веласкес залага на него предимно в мачовете от Първа лига, имайки предвид натоварения график на отбора. До момента футболистът има 7 мача във всички турнири за Левски, в които е записал един гол и една асистенция. Той откри головата си сметка по време на мача с Локомотив Пловдив, спечелен с 2:0 от столичния тим.

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