Левски в битка с времето за Груич! УЕФА оставя врата за АЕК

Левски проведе последната си тренировка преди първия сблъсък с АЕК Атина от плейофите на Шампионската лига. "Сините" се подготвиха на официалния терен на Националния стадион "Васил Левски", където във вторник от 22:00 часа ще приемат гръцкия шампион. Голямата новина от заниманието е свързана с последното попълнение Марко Груич. Сръбският национал тренира наравно със своите съотборници и изглежда готов физически, но към момента все още няма картотека за двубоите с АЕК.

Марко Груич все още няма картотека

Въпреки това в Левски все още имат възможност да направят последен опит да го включат в състава. Според регламента на УЕФА за Шампионската лига клубовете могат да регистрират до двама нови футболисти след основния краен срок за плейофите, като процедурата трябва да приключи до 23:59 часа централноевропейско време в деня преди съответния първи мач. Необходимо е и Българският футболен съюз да потвърди писмено пред УЕФА, че играчът е регистриран и има право да играе на вътрешно ниво.

Още: Точно преди мачовете с Левски: АЕК Атина се подсили с национал на Хондурас

Това оставя малка, но реална врата пред Груич да попадне в групата за първия мач с АЕК. Процедурата обаче е усложнена и от факта, че 30-годишният полузащитник е със сръбски паспорт и не е гражданин на Европейския съюз.

Груич пристигна на "Герена" само няколко дни преди решаващите мачове с АЕК, което прави ситуацията още по-интересна. Халфът познава отлично предстоящия съперник, тъй като именно през миналия сезон носеше екипа на гръцкия клуб. Той беше привлечен от Левски като свободен агент с договор за 1+1 години.

Още: Спрягат новата звезда на Левски за първа повиквателна в националния отбор