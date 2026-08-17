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Новата голова машина на ЦСКА: Растем като отбор, с Каталин Иту се познаваме отлично!

17 август 2026, 12:48 часа 680 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на ЦСКА
Новата голова машина на ЦСКА: Растем като отбор, с Каталин Иту се познаваме отлично!

Жоел Цварц пристигна в ЦСКА преди началото на сезона и много бързо се превърна в основен футболист в състава на Христо Янев. Нидерландският нападател вкара две попадения във вратата на Ботев Враца при победата с 5:0 и вече има 6 гола в 11 мача за „армейците“ във всички турнири. Таранът говори пред медиите след успеха над врачани като бе категоричен, че „червените“ израстват като отбор с всеки изминал двубой.

Цварц бе категоричен, че той и съотборниците му вършат много добра работа от началото на сезона и това се вижда в представянето им. Той допълни, че на този етап многото мачове не пречат на тима, а му помагат да става по-силен. Нидерландецът коментира и разбирателството си с новото попълнение на ЦСКА Каталин Иту, с когото играха заедно в Локомотив Пловдив.

„Вършим много добра работа“

„Смятам, че стартирахме мача с Ботев Враца много спокойно. Свършихме добра работа като отбор. Имахме владението на топката през първата част. Играхме добре и вкарахме два гола. Това ни даде самочувствие“.

Христо Янев Жоел Цварц

„Мисля, че вършим добра работа. От началото на сезона играем много двубои. Заедно растем като отбор. Изиграхме толкова много мачове за кратък период. С Каталин Иту се познаваме много добре. Случва се като автоматично действие, знаем как да се движим един с друг, много лесно е за нас”, заяви голмайсторът.

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ЦСКА Жоел Цварц
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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