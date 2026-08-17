Новата голова машина на ЦСКА: Растем като отбор, с Каталин Иту се познаваме отлично!

Жоел Цварц пристигна в ЦСКА преди началото на сезона и много бързо се превърна в основен футболист в състава на Христо Янев. Нидерландският нападател вкара две попадения във вратата на Ботев Враца при победата с 5:0 и вече има 6 гола в 11 мача за „армейците“ във всички турнири. Таранът говори пред медиите след успеха над врачани като бе категоричен, че „червените“ израстват като отбор с всеки изминал двубой.

Цварц бе категоричен, че той и съотборниците му вършат много добра работа от началото на сезона и това се вижда в представянето им. Той допълни, че на този етап многото мачове не пречат на тима, а му помагат да става по-силен. Нидерландецът коментира и разбирателството си с новото попълнение на ЦСКА Каталин Иту, с когото играха заедно в Локомотив Пловдив.

„Вършим много добра работа“

„Смятам, че стартирахме мача с Ботев Враца много спокойно. Свършихме добра работа като отбор. Имахме владението на топката през първата част. Играхме добре и вкарахме два гола. Това ни даде самочувствие“.

„Мисля, че вършим добра работа. От началото на сезона играем много двубои. Заедно растем като отбор. Изиграхме толкова много мачове за кратък период. С Каталин Иту се познаваме много добре. Случва се като автоматично действие, знаем как да се движим един с друг, много лесно е за нас”, заяви голмайсторът.

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