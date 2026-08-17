Алтернатива на Родри: Реал Мадрид поднови интереса си към играч, когото изпусна преди година

Нуждата на Реал Мадрид от полузащитник не е нищо ново. През последните седмици се смяташе, че "кралете" са фаворити за привличането на Родри, като звездата на Манчестър Сити е отворен за завръщане в Испания това лято. 30-годишният футболист навлезе в последната година от договора си с "гражданите" и бе определян за идеалния избор за халф, от когото Жозе Моуриньо се нуждае това лято. Ситуацията обаче бързо се промени, като носителят на "Златната топка" пое към Барселона.

Реал Мадрид следи халф от Висшата лига

Сега се говори, че Реал Мадрид обмисля изненадващ трансфер на Мартин Зубименди от Арсенал - 12 месеца след като не успя да попречи на преминаването на маестрото към шампиона от Висшата лига. Испанецът беше ухажван от редица европейски елитни клубове по време на престоя си в Реал Сосиедад, като Ливърпул беше на косъм от подписване на договор с 27-годишния футболист още през лятото на 2024 г. Тогава Зубименди промени решението си в последния момент и избра да остане в Испания, преди да премине в Арсенал по време на трансферния прозорец миналото лято, въпреки късния интерес от страна на Реал Мадрид.

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Плеймейкърът взе участие във всички 38 мача от Висшата лига в дебютния си сезон като "артилерист", като помогна на клуба да спечели първата си титла в Англия от 22 години насам. Но след като Арсенал похарчи 75 милиона паунда за Бруно Гимараеш, за да подсили още повече опциите си в средата на терена, вестник "The Sun" твърди, че Реал е готов да поднови интереса си към Зубименди. Дали испанецът е постижим трансфер или не, е друг въпрос, като е известно, че Микел Артета е голям почитател на полузащитника.

Смята се обаче, че Арсенал ще трябва да продаде играчи, ако иска да си осигури финансова гъвкавост на трансферния пазар, за да повиши нивото на отбора. През миналия сезон Арсенал почти завърши с дубъл, след като достигна финала на Шампионската лига. Към края на кампанията обаче нивото спадна. По тази причина лондонският клуб търси подкрепление в ключови зони. А това може да ги постави пред някои трудни решения по отношение на напускащите играчи.

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