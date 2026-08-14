Треньорът на АЕК: Червената лампа светна! Загубата от ОФИ Крит ще ни помогне срещу Левски!

Треньорът на АЕК Марко Николич акцентира върху поуките, които тимът от Атина трябва да извлече от загубата в мача за Суперкупата на Гърция от ОФИ Крит, като подчерта, че отборът му трябва отново да намери своята жажда за победа и концентрация преди плейофите в Шампионската лига. Както е известно, на 18 август, вторник „жълто-черните“ гостуват на Левски в първия двубой, а реваншът е насрочен за седмица по-късно.

АЕК не успя да победи ОФИ Крит във финала за Супекупата на Гърция

АЕК не успя да спечели Суперкупата на Гърция, след като загуби от ОФИ при изпълнението на дузпи. Марко Николич приема резултата като навременен предупредителен сигнал преди предстоящите мачове. Сръбският треньор бе категоричен, че АЕК трябва да покаже по-добро лице в следващите срещи и подчерта необходимостта отборът да остави зад гърба си успехите от миналия сезон.

„Трябва да достигнем по-добро ниво“

„Трябва да достигнем по-добро ниво. Това беше добър урок за нас и говоря за това вече от два месеца. Червената лампа светна. Това, което се е случило в миналото, си остава в миналото и вече не интересува никого. Сега всички заедно трябва отново да намерим своята жажда и концентрация, ако искаме да постигнем целите си. Разбира се, искахме да спечелим трофея и имахме възможност да го направим. Лично аз много исках да го спечелим. От друга страна, по-добре това да се случи сега, отколкото след две седмици. Това беше добър предупредителен сигнал за нас, въпреки че става дума за мач в началото на сезона“, заяви Николич.

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