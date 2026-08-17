Ердоган каза какво е бъдещето на членството на Турция в ЕС (ВИДЕО)

Вие ще загубите, а не Турция – с тези думи турският авторитарен президент Реджеп Ердоган отговори на въпрос по темата с членството на страната му в Европейския съюз (ЕС). Под „вие“ Ердоган визираше Европейския съюз.

На изрично уточнение дали членството в ЕС за Турция е приоритет, Ердоган отговори, че не е. Но каза и следното: "Ако ни приемат, толкова по-добре. Ако не ни приемат, пак всичко е наред":

Turkish President Erdogan on EU:



Europe has not accepted Türkiye in its ranks for 53 years and is not thinking of accepting it in the coming period either.



The EU is not a priority for us.



We keep telling the European Union: you are the ones who will lose, not Türkiye. pic.twitter.com/7ZMU3AF1dH — Clash Report (@clashreport) August 16, 2026

Ердоган напомни, че от 53 години Турция опитва да влезе в ЕС и не се получава, защото Европейският съюз всъщност не иска Турция в редиците. Според турския президент, и сега ситуацията е такава, но от това губи ЕС.

Още през 1959 година Турция подава молба за членство в Европейската икономическа общност, а през 1987 година Анкара подава молба за пълноправно членство в ЕС. След опита за преврат в Турция през 2016 година и отговорът на режима на Ердоган, включващ брутални репресии срещу свободата на словото и основни човешки права с официален мотив да се опази турската държава, преговорите за турското членство в ЕС са замразени – ОЩЕ: Светът през 2016 година: Неуспешният преврат в Турция