"Ще ги изцедя като лимони": Край с отпуските в Бургас заради Евровизия и кметско обещание срещу космическите цени

"Аз се боря успехът да бъде феномален. Ще дам много енергия в това. Познавам в детайли възможностите на моя екип и ще ги изцедя като лимони", каза кметът на Бургас Димитър Николов по време на брифинг във връзка с "Евровизия 2027". Той заяви, че вече е спрял отпуските на своя екип в общината. "Казах да се ограничават по отношение на рождени дни, годишнини и всякакви семейни тържества. Чака ни страшно много работа", заяви Николов.

Той се е концентрирал върху това гостите в България да останат максимално очаровани и доволни.

"Много градове са провеждали Евровизия не са столици и са измерими с населението на Бургас и региона. Те имат точни и конкретни изисквания по отношения на град Бургас и аз ще се съобразя", заяви Николов.

Обещание срещу космическите цени

Николов очаква всички свързани с бизнеса по отношение на настаняванеа, транспорт, изхранване да бъдат на висотата на изискванията на самото събитие и се надява да не даваме повод да влизат такива новини, свързани с космически цени или тарифи, които по думите му са под 3% от леглата, които се дават като апартаменти.

"Говорил съм с големите хотелски вериги, с летни хотели - никой няма намерение да разтяга цените, така че това да окаже имиджово влияние. Изключително важна е репутцията ни и да не забравяме, че Бургаският регион е регионът на България, който всяка година привлича най-голям брой туристи. Ние сме най-големият туристически център с най-голяма леглова база", заяви още Николов.

Той посочи, че разликата е, че за Евровизия това ще бъде направено за едно много стегнато време в началото на летния сезон.

Кметът обърна внимание върху сигурността на Бургас, както и върху оказване но медицинска помощ в града. ОЩЕ: Как Бургас спечели "Евровизия 2027": Подробности от кухнята