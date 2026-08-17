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"Ще ги изцедя като лимони": Край с отпуските в Бургас заради Евровизия и кметско обещание срещу космическите цени

17 август 2026, 12:42 часа 1275 прочитания 1 коментар
Снимка: община Бургас
"Ще ги изцедя като лимони": Край с отпуските в Бургас заради Евровизия и кметско обещание срещу космическите цени

"Аз се боря успехът да бъде феномален. Ще дам много енергия в това. Познавам в детайли възможностите на моя екип и ще ги изцедя като лимони", каза кметът на Бургас Димитър Николов по време на брифинг във връзка с "Евровизия 2027". Той заяви, че вече е спрял отпуските на своя екип в общината. "Казах да се ограничават по отношение на рождени дни, годишнини и всякакви семейни тържества. Чака ни страшно много работа", заяви Николов. 

Той се е концентрирал върху това гостите в България да останат максимално очаровани и доволни. 

"Много градове са провеждали Евровизия не са столици и са измерими с населението на Бургас и региона. Те имат точни и конкретни изисквания по отношения на град Бургас и аз ще се съобразя", заяви Николов. 

Обещание срещу космическите цени

Николов очаква всички свързани с бизнеса по отношение на настаняванеа, транспорт, изхранване да бъдат на висотата на изискванията на самото събитие и се надява да не даваме повод да влизат такива новини, свързани с космически цени или тарифи, които по думите му са под 3% от леглата, които се дават като апартаменти. 

"Говорил съм с големите хотелски вериги, с летни хотели -  никой няма намерение да разтяга цените, така че това да окаже имиджово влияние. Изключително важна е репутцията ни и да не забравяме, че Бургаският регион е регионът на България, който всяка година привлича най-голям брой туристи. Ние сме най-големият туристически център с най-голяма леглова база", заяви още Николов. 

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Той посочи, че разликата е, че за Евровизия това ще бъде направено за едно много стегнато време в началото на летния сезон.

Кметът обърна внимание върху сигурността на Бургас, както и върху оказване но медицинска помощ в града. ОЩЕ: Как Бургас спечели "Евровизия 2027": Подробности от кухнята

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Бургас Димитър Николов Евровизия 2027
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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