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Турски журналист се закани да даде Роберт Бровди-Мадяр под съд в Хага (ВИДЕО)

17 август 2026, 12:43 часа 1134 прочитания 0 коментара
Снимка: СБУ
Турски журналист се закани да даде Роберт Бровди-Мадяр под съд в Хага (ВИДЕО)

Братът на убит при украинска атака с дронове турски моряк се закле да търси отговорност на командващия Силите за операции с безпилотни системи майор Роберт Бровди. По думите на брата, който е журналист, Бровди му пратил имейл, в който казал, че турският моряк "си получил заслуженото". Няма обаче официално потвърждение от Бровди за такова нещо, няма и официална реакция на украинска институция.

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Става въпрос за украинската атака с дронове срещу турския товарен кораб MV Reyhan Sarı близо до Новоросийск през юли. При нея загина турският моряк Саваш Чакар. Брат му Аббас е журналист - той е главен редактор на местната медийна платформа Kocaeli Gündem, работил е и като сътрудник за известния турски вестник "Сабах".

Според Аббас Чакар, Бровди му изпратил имейл, в който пишело следното: "Вашият брат съзнателно е избрал този път. Това, което направи, допринесе за обогатяването на Руската федерация и той си получи заслуженото". Аббас коментира, че и без това е бил изпълнен с гняв и покруса заради смъртта на брат си, но сега е решен да търси отговорност на Бровди и Украйна. По думите му, семейството подготвя жалба до Международния наказателен съд в Хага, защото счита атаката за военно престъпление.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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