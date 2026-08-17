Турски журналист се закани да даде Роберт Бровди-Мадяр под съд в Хага (ВИДЕО)

Братът на убит при украинска атака с дронове турски моряк се закле да търси отговорност на командващия Силите за операции с безпилотни системи майор Роберт Бровди. По думите на брата, който е журналист, Бровди му пратил имейл, в който казал, че турският моряк "си получил заслуженото". Няма обаче официално потвърждение от Бровди за такова нещо, няма и официална реакция на украинска институция.

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Става въпрос за украинската атака с дронове срещу турския товарен кораб MV Reyhan Sarı близо до Новоросийск през юли. При нея загина турският моряк Саваш Чакар. Брат му Аббас е журналист - той е главен редактор на местната медийна платформа Kocaeli Gündem, работил е и като сътрудник за известния турски вестник "Сабах".

Според Аббас Чакар, Бровди му изпратил имейл, в който пишело следното: "Вашият брат съзнателно е избрал този път. Това, което направи, допринесе за обогатяването на Руската федерация и той си получи заслуженото". Аббас коментира, че и без това е бил изпълнен с гняв и покруса заради смъртта на брат си, но сега е решен да търси отговорност на Бровди и Украйна. По думите му, семейството подготвя жалба до Международния наказателен съд в Хага, защото счита атаката за военно престъпление.

Rusya'dan Trabzon'a kömür taşıyan Türk bayraklı geminin dron saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybeden Savaş Çakar'ın kardeşi gazeteci Abbas Çakar'ın yazısına Ukrayna'dan yanıt geldi.



— Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi'nin gönderdiği mesajda,… pic.twitter.com/Q4TFm0TPda — gdh (@gundemedairhs) August 15, 2026

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