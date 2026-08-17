Трети потенциален символ на Евровизия: Митичното създание с рибешка опашка от герба на Бургас

Трети символ е в обръщение след гларуса и капибарата. Това е митичното същество от герба на Бургас – лъв с рибешка опашка, стана ясно по време на брифинг в Бургас. „Направило впечатление, само в Сингапур имало подобен знак. Останалите градове са им били свързани със слънца, планини, чайки, но такова митично същество за пръв път виждат в Европа. Дойде време да си го презентираме“, каза кметът на Бургас Димитър Николов по време на брифинг за организацията на Евровизия 2027.

Какво мисли кметът за гларуса?

Градоначалникът обаче харесва и гларусът. „И гларусите са ми много красиви“, каза той и сподели, че е пристрастен, защото харесва всичко, свързано с Бургас. ОЩЕ: Първо предложение за талисман на "Евровизия 2027": Бургаският гларус (СНИМКА)

"Бургас живее с духа на Евровизия"

От своя страна генералният директор на БНТ Милена Милотинова заяви, че тепърва ще има състезание на креативните идеи.

„Аз съм много радостна да видя креативността на град Бургас. Този невероятен флашмоб, с който Бургас посрещгна новината за домакинството. Бургас в момента живее с духа на Евровизия. Поздравления за децата, за хореографа, за техните родители, за общината, ако тя е организирала всичко това“, каза още тя. ОЩЕ: След гларуса, второ официално предложение за талисман на "Евровизия": Бургаската капибара