Шарл Льоклер отговори на обвиненията на Тото Волф в измама на Ферари

Ферари успя да се включи в борбата за шампионската титла във Формула 1 през този сезон благодарение на две големи подобрения, въведени в Маями и Барселона. Скудерията внедри 11 промени за Гран при на Маями, преди още един обширен пакет с осем нови части да се появи на пистата в Испания. Италианският отбор е въвеждал нови части на всяко състезание с изключение на "Спа", където програмата за подобрения беше временно преустановена.

Тото Волф постави под въпрос разходите на Ферари, Васьор се ядоса

Действията на Ферари привлякоха вниманието на шефа на Мерцедес Тото Волф, който се зачуди дали Скудерията не изразходва бюджета си прекалено бързо. Той също така отчете възможността отборът да надвиши тавана на позволените разходи. Коментарите на Волф предизвикаха гневна реакция от страна на шефа на италианския тим Фред Васьор. Ситуацията достигна своя пик по време на Гран при на Великобритания, когато Волф определи Васьор като твърде емоционален.

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Един от пилотите на Скудерията обаче не се притеснява, че отборът може да се окаже в затруднение през втората половина на шампионата. Шарл Льоклер е убеден, че Фред Васьор контролира напълно програмата за развитие на отбора, след като Тото Волф постави под въпрос разходите им. Таванът на разходите за Формула 1 през 2026 година е определен на 215 милиона долара, в сравнение с базовите 135 милиона долара през миналия сезон, като се допускат допълнителни 1,8 милиона долара на състезание след 21-вия Гран при.

"Вярвам на Фред повече от всичко, особено по този въпрос. Разбира се, отборът полага много усилия, за да ускори производството и да стимулира творческите умове зад отбора, с цел да се реализират подобрения възможно най-бързо и ефективно. Сигурен съм, че Фред се справя отлично с това. Притеснявам ли се? Не, защото имам пълно доверие във Фред и знам, че той знае какво прави", заяви монегаският пилот. Развитието на Ферари през първата половина на сезона доведе до победи в Барселона и на "Силвърстоун", като Льоклер записа втория успех през сезона, след като Люис Хамилтън триумфира в Испания. Отборът е само на 72 точки зад Мерцедес в шампионата при конструкторите, докато Хамилтън изостава с 50 точки от Кими Антонели в класирането при пилотите.

Увереността на Льоклер, че Ферари е спазил плана си за подобрения в рамките на бюджетния таван, е толкова голяма, че преди лятната пауза той призова отбора да продължи с агресивното си развитие: "Това е шампионат, в който подобренията са много по-значими, отколкото в миналото, защото представляват огромен скок напред. Важно е да не изпускаме нещата от поглед и да продължаваме да бъдем агресивни - толкова агресивни, колкото бяхме при програмата за развитие. И ще видим как ще се развият нещата." От своя страна, Васьор обеща, че Ферари ще поддържа темпото в плана си за модернизация през целия сезон.

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