Трансферна цел на ЦСКА не иска да играе повече за Ботев Пловдив – през лятото става свободен агент

Трансферна цел на ЦСКА ще напусне настоящия си тим след края на този сезон. Става въпрос за левия краен защитник на Ботев Пловдив Константинос Балоянис. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите 27-годишният бранител не желае да играе повече за „канарчетата“ и през лятото ще си събере багажа. Той ще напусне клуба като свободен агент, тъй като контрактът му с „жълто-черните“ изтича на 30 юни.

Договорът на Балоянис с Ботев Пловдив изтича

Константинос Балоянис е един от ключовите футболисти на Ботев Пловдив в последните две години. През изминалото лято той бе близо до напускане, но ръководството на клуба го склони да остане. По време на зимния трансферен прозорец обаче се е стигнало до напрежение между защитника и шефовете на „канарчетата“, тъй като левият бек е поискал да бъде продаден. Това така и не се случи и той остана на „Колежа“. Балоянис обаче категорично е отказал да играе повече за Ботев, което е вбесило босовете. В крайна сметка той е задраскан от спортно-техническия щаб и до лятото само ще поддържа форма.

Гръцкият защитник се представя отлично с екипа на „канарчетата“

Балоянис пристигна в Ботев Пловдив през лятото на 2023 година без пари, след като договорът му с ОФИ Крит изтече и не бе подновен. Бранителят бързо се превърна в един от водещите футболисти на „жълто-черните“. До момента той има на сметката си общо 97 двубоя за „канарчетата“ във всички турнири, в които се е отличил с две попадения и 10 асистенции. Гръкът е оценен на 800 хиляди евро.

