BBC отличи български отбор сред сензациите на сезона в европейския футбол

18 март 2026, 10:37 часа 701 прочитания 0 коментара

Столичният футболен клуб Левски намери място в класация на BBC, посветена на най-големите изненади в европейския футбол през сезона. Сините“ са отличени редом до отбори като Бодьо/Глимт в Шампионската лига, Комо в Серия А, Ланс в Лига 1, Хофенхайм в Бундеслигата, Тюн в Швейцария, Хартс в Шотландия. В материала се споменава и интригата, завъртяла се в полската лига Екстракласа, където първите десет отбора в класирането имат реални шансове за титлата.

От BBC припомнят, че Левски е клуб с богата история и 26 шампионски титли на България, като единствено големият им градски съперник ЦСКА има в историята си с пет титли повече от тях. Последният трофей на „сините“ обаче датира отпреди близо две десетилетия - през вече далечната 2009 година.

Британската медия коментира, че вероятната причина за липсата на трофей в последните години за двата столични гранда е именно възходът на друг роден клуб - Лудогорец, който печели 14 поредни шампионски трофея под ръководството на милиардера Кирил Домусчиев.

Разградчани ги дели само една титла от световен рекорд, но след 26 изиграни мача лидер в класирането е Левски, който има аванс от девет точки пред шампионите и е все по-близо до прекъсване на тяхната дългогодишна доминация. Така младото поколение фенове в синята част на София може най-сетне да стане свидетел на ново име върху шампионския трофей, отбелязват от BBC.

Жанина Колева
