Ботев Враца писа тройка на Ботев Пловдив и влезе в топ 8 на Първа лига

14 март 2026, 18:33 часа 431 прочитания 0 коментара
Ботев Враца заличи гол пасив и спечели с 3:1 визитата си на Ботев Пловдив в двубой от 26-ия кръг на Първа лига. Едсон Силва изведе "канарчетата" напред в резултата в 19-ата минута , но до почивката Мартин Петков възстанови паритета. В 66-ата минута Мартин Смоленски осъществи пълния обрат. В заключителната фаза появилият се от скамейката Сейни Санянг сложи точка на спора. "Зелените лъвове" събраха 34 точки, които им осигуряват осма позиция. Пловдивчани заемат 11-о място с 30 пункта.

Ботев Враца победи Ботев Пловдив

Домакините откриха резултата в 19-ата минута, когато Едсон Силва отне от Илия Юруков и остави топката на плеймейкъра Тодор Неделев. Той напредна с няколко крачки и подаде наляво отново за халфа от Гвинея-Бисау, който не сгреши сам срещу Марин Орлинов с първия си гол за Ботев. Врачани обаче изравниха само пет минути по-късно, когато Радослав Цонев изпрати перфектно центриране в наказателното поле и Мартин Петков отбеляза красив гол с глава.

След това Франклин Маскоте направи два пропуска за "жълто-черните", а Петков пропиля една възможност и полувремето завърши наравно 1:1. Двата отбора останаха много активни в атака и продължиха да създават положения, а гостите се оказаха по-точни. В 66-ата минута Хосе Гайегос получи топката пред наказателното поле и пусна извеждащ пас за Мартин Смоленски, който бе точен с втория гол за врачани.

Секунди по-късно американският халф удари и напречна греда с шут от далечно разстояние. Врачани довършиха съперника в 80-ата минута чрез Сейни Санянг, който се бе появил малко по-рано в игра.

Джем Юмеров Отговорен редактор
Ботев Пловдив Ботев Враца Първа лига
