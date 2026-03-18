Лидерът в Швейцария се прицели в звезда на Левски

Лидерът в швейцарската Суперлига се е прицелил в една от звездите на Левски. Става въпрос за отбора на Тюн, който проявява много сериозен интерес към вратаря на „сините“ - Светослав Вуцов. Това съобщиха медиите в страната. Според информациите съществува голяма вероятност ръководството на Тюн да изпрати официална оферта за правата на 23-годишния страж по време на летния трансферен прозорец.

Тюн се готви за участие в Шампионска лига

През този сезон Тюн се представя на много високо ниво и крачи убедително към титлата на Швейцария като води с 16 точки пред втория Санкт Гален. Поради тази причина шефовете на клуба вече се готвят за предстоящото участие в Шампионска лига и искат тимът да се подсили за най-комерсиалния турнир. Затова и са изготвили списък с потенциални нови попълнения, които да вдигнат класата на Тюн. Един от набелязаните е именно Вуцов.

Към Светльо Вуцов има интерес и от други отбори

Левски обаче трудно ще се раздели със Светослав Вуцов. Причината е, че вратарят е един от най-стабилните футболисти на стадион „Георги Аспарухов“. Освен това към него има интерес от страна на нидерландските Цволе и Твенте, както и от испанския Атлетико Мадрид. Младият страж има договор със „сините“ до лятото на 2027 година като според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената му е около 2,5 милиона евро.

