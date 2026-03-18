Любимец на Сектор Г: ЦСКА пропиля много години

Един от големите любимци на феновете на ЦСКА Методи Деянов коментира случващото се в клуба през този сезон. Бившият плеймейкър на „червените“ говори пред колегите от „Тема спорт“ като бе категоричен, че „армейците“ са пропиляли много години без да спечелят шампионската титла на България. Въпреки това той смята, че бъдещето на родния гранд е светло и съвсем скоро привържениците отново ще празнуват с отличието.

Деянов обърна внимание и на стила на игра на ЦСКА под ръководството на Христо Янев. По думите му вече се вижда, че „армейците“ искат да играят атакуващ футбол, който да радва феновете. Халфът, който в началото на април ще навърши 51 години, допълни, че „мирише на гол от почти всяка атака“.

„Твърде много години продължи тази хегемония на Лудогорец“

„Лично аз виждам прогрес в играта на ЦСКА с новите попълнения, с мащабната селекция. Все още момчетата не са се аклиматизирали и адаптирали към България и футбола у нас за твърде краткото време. Но виждам бъдеще. Започна да се вижда и стил, атакуващ футбол. Мирише на гол от почти всяка атака. Това, което липсваше преди. Идентичността е една, тя не може да е друга и да се изгуби. Въпросът е, че се пропиляха много неуспешни години без шампионски титли. А половин България има нужда да вижда ЦСКА на върха, с трофеи“.

„Твърде много години продължи тази хегемония на Лудогорец. И преди е имало празни години, но чак толкова. В момента се работи правилно и нещата ще се случат. И новият собственик, и спортното ръководство около клуба търсят най-добрите решения за ЦСКА и мисля, че скоро ще имаме поводи за радост. Просто трябва търпение. Всеки родител мечтае, включително и аз, за деня, в който ще заведе детето си на новия стадион“, заяви любимецът на „армейските“ фенове.

ОЩЕ: Балкански гранд изкушава звезда на ЦСКА с огромна заплата