Почина американският писател и носител на "Пулицър" Н. Скот Момадей

Писателят е починал на 24 януари в дома си в Санта Фе, щата Ню Мексико, съобщи издателството "ХарпърКолинс". Здравето му е било разклатено. "Скот беше изключителен човек, изключителен поет и писател. Той беше изключителен глас в американската литература и за мен беше чест и привилегия да работя с него", казва в разпространено изявление Дженифър Сивилето, редакторката на Момадей.

"Къща от зора", публикувана през 1968 г., разказва за войник от Втората световна война, който се завръща у дома и се бори да се впише в средата отново - история, стара като самата война. В този случай домът е индианска общност в Ню Мексико. Голяма част от книгата е базирана на детството на Момадей в Хемес Пуебло, щата Ню Мексико, и на конфликтите му с обичаите на предците, рисковете и възможностите на външния свят. "Израснах и в двата свята и дори сега се движа между тях", казва писателят в документален филм на Пи Би Ес от 2019 г. "Това внесе объркване и богатство в живота ми".

