"Възможен обмен на територия": Тръмп посрещна евролидерите, обеща тристранна среща със Зеленски и Путин (СНИМКИ и ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посочи целите на разговорите си с европейските лидери, като заяви, че те ще обсъдят "кой какво ще направи" като част от гаранциите за сигурност на Украйна и "възможен обмен на територия" за прекратяване на войната. "Президентът Путин се съгласи, че Русия ще приеме гаранции за сигурност за Украйна. И това е един от ключовите моменти, които трябва да вземем предвид и ще го обмислим на масата", каза той пред европейските лидери по време на срещата им в Белия дом.

"Оптимист съм, че колективно можем да постигнем споразумение, което да възпре всяка бъдеща агресия срещу Украйна, а всъщност мисля, че няма да има. Ще опитаме да организираме тристранна среща колкото е възможно по-скоро", добави Тръмп и я определи, че пред такава среща не стои въпросът дали, а кога.

По думите на Тръмп въпросът за териториите ще вземе за отправна точка "настоящата линия", което съвпада и с изходната позиция на украинският президент Володимир Зеленски по темата. Непосредствено преди разговорите се състоя и срещата помежду им.

Териториите, децата, гаранциите за сигурност

Иначе на ключовата, дори определяна като историческа среща, Тръмп посрещна на червения килим председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон, италианският премиер Джорджа Мелони, финландският президент Александер Стуб и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Преди началото на разговорите Тръмп раздаде и оценки на евролидерите, докато ги представяше, като описа президентът на Франция Еманюел Макрон като "приятел, дори повече от предишния път", а немският канцлер Фридрих Мерц имал повече слънчев тен от последната им визита.

I am optimistic that we can reach an agreement that would deter any future aggression against Ukraine.



"Проведохме много ползотворна среща с президента Тръмп, говорихме по специфични теми. Благодарен съм на евролидерите, че сме заедно тук, за да спрем тази война. Говорим за гаранциите за сигурност и сигналът, който САЩ дават, е много силен за нас", отбеляза Зеленски в началото на срещата.

"Всички работим в посока да спрат убийствата. Имам честта да бях с президента Зеленски. Ще се чуя с президента Путин след тази среща", отбеляза отново Тръмп.

По време на разговорите председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен приветства заявената от Тръмп гаранция за сигурност, която ще получи Украйна. Тя посочи отново, че от съществено значение е и връщането на всички украински деца обратно при техните семейства. "Пътят е отворен за провеждане на по-сериозни преговори", заяви от своя страна и германският канцлер Фридрих Мерц. Той настоя за прекратяване на огъня и подчерта, че САЩ трябва окаже натиск върху Русия да получи тристранна среща.

Тонът на срещата промени френският президент Еманюел Макрон, който даде идеята тристранната среща между Зеленски, Путин и Тръмп всъщност да бъде в четиристранен формат - заедно и с европейските лидери. "Мисля, че като продължение вероятно ще се нуждаем от четиристранна среща. Защото, когато говорим за гаранции за сигурност, говорим за цялата сигурност на европейския континент", каза той. Изглежда малко вероятно Тръмп да приеме тази идея, поне в краткосрочен план, докато работи за прекратяване на войната, но тезата на Макрон подчертава колко много е заложен залогът не само за Украйна в днешните преговори, но и за останалата част от Европа, отбеляза CNN.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че предложението на президента Тръмп за гаранции за сигурност за Украйна е равносилно на "пробив" в осигуряването на потенциално мирно споразумение за Украйна. "Фактът, че казахте: "Готов съм да участвам в гаранциите за сигурност", е голяма стъпка, това наистина е пробив и има значение. Така че също ви благодаря за това", каза Рюте и благодари на американския президент за "излизането от задънената улица" и успешното привличане на руския президент Владимир Путин на масата за мирни преговори.