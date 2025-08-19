Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Първи разнобой: Тръмп прекъсна срещата с евролидерите, за да се обади на Путин

19 август 2025, 00:14 часа 468 прочитания 0 коментара
Първи разнобой: Тръмп прекъсна срещата с евролидерите, за да се обади на Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, за да се обади на руския държавен глава Владимир Путин, предаде SkyNews, цитирайки и данни на германския вестник "Билд", според които срещата ще продължи след края на разговора.

Първоначално Тръмп заяви, че ще се обади на руския диктатор едва след като се срещне с лидерите в Белия дом. Тази позиция обаче е претърпяла обрат, подобно на други тези на американския държавен глава.

Още: Историческата среща: Това бе отговорът на САЩ и ЕС на Путин

Иначе Тръмп, украинският президент Володимир Зеленски и водещите европейски лидери се срещнаха във Вашингтон, за да обсъдят евентуален край на войната в Украйна. Една от ключовите теми в дневния ред са гаранциите за сигурност за Украйна, както и бъдеща тристранна среща между Путин, Зеленски и Тръмп. Европейските лидери настояват и те да участват в нея.

Съюзниците на Украйна се фокусираха върху възможността за гаранции за сигурност тип член 5 от Договора на НАТО.

Снимка: Getty images

Още: "Възможен обмен на територия": Тръмп посрещна евролидерите, обеща тристранна среща със Зеленски и Путин (СНИМКИ и ВИДЕО)

Американският лидер също така заяви, че Путин се е съгласил с някои гаранции, но не оповести повече подробности. Междувременно Тръмп посочи, че размяната на територии все още е възможна - нещо, за което Киев отдавна обяви, че е категорично против. Президентът на САЩ намекна, че размяната - въпреки че Украйна не окупира руска територия - може да се основава на съществуващите фронтови линии.

Още: Гаранции за сигурност за Украйна: Посланията на евролидерите при Тръмп (ВИДЕО)

 

