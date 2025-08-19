История от живия живот, в която дори неволята не помага: Разказ за психично болен, който си е добре

Журналистът Иван Бакалов сподели в социалните мрежи история, която предизвика множество реакции и споделяния. В нея той споделя за свой злощастен опит със съсед, който, оказва се, е с психични отклонения, но държавата е с вързани ръце пред ситуацията, която се разиграва в кооперацията му.

Публикуваме целия разказ без редакторска намеса:

"Щеше да бъде смешно, ако не беше страшно.

И бедствието не е отминало.

Помагам на близък човек на 93 години, живее сам в апартамент в кв. „Изток”, вече е на легло, с постоянни грижи от жена до него.

В неделя преди обяд тя ми звъни – „От тавана тече вода”, казва. Отивам да помагам. Още по стълбите на входа течеше вода като ручей и пълнеше мазето. На втория етаж в апартамента капе от таван и стени в кухня, баня, спалня. Стана късо, изгоряха бушони.

Водата тече от апартамента отгоре. Тропам, звъня, никой няма.

Вдигнах на крак съседи, обадихме се в полиция. Спряхме водата на входа. Посъветваха ни да съставим протокол трима души и домоуправител и да отворим вратата, за да спрем бедствието. Повикахме ключар, той се мъчи един час, пробива с бормашина, чука (150 лева). И установи – първо, че има ключ отвътре, второ, след като отключи, се оказа, че вратата е залостена отвътре с някакво резе.

Решихме, че собственикът е починал или в безпомощно състояние и почнахме пак да звъним на полиция и пожарна, да режат вратата. Те не искат да идват, казват, че без прокурорско разпореждане не могат. Намериха и извикаха роднина на собственика на апартамента, да присъства.

Илюстративна снимка: Actualno.com

Накрая след кандърми, 112, полицията към пожарната, пожарната към полицията, дойде една пожарна кола. Първо извадиха резачката, после се отказаха да режат вратата. Със стълба пожарникар влезе през прозореца на третия етаж. След малко излезе и каза, че собственикът си е вътре, седи на стол и чете книга. Очевидно неадекватен, с нужда от психиатрична помощ. Роднината го вика, тропа по вратата отвън, той не реагира.

Оттук нататък стана интересно. Полиция и пожарна си отидоха. Не могли да влизат в чужда собственост, щом собственикът си е вътре. Все си мисля, че пожарникарят можеше поне да отвори вратата отвътре, но изглежда се е уплашил, не е само страх от закона.

От центъра за психиатрична помощ в София ми обясниха, че трябва да подадем сигнал до прокурор и да започне някаква процедура за освидетелстване. Бърза помощ може да дойде да го прибере само ако буйства, самонаранил се е или е наранил друг. А той кротко си чете книга, както стана ясно.

Процедура, добре, ами дотогава? Вода няма, няма и ток, тоя 93-годишен човек как ще го гледаме?

Както отначало полицаите не искаха да идват, след пожарната се изсипаха общо 5 души, за да си отидат като установиха какво е положението.

Сега сигнал до прокурор и тъй нататък.

Само че има реално бедствие. Човек на 93 без вода и ток.

Докато траеше олелията, чух да казват, че пожарната в София има всичко на всичко две стълби – една 32-метрова и една 42-метрова. Чудя се, при по-голямо бедствие от нашия случай, с две стълби какво ще правят?

Държава, на която три мандата премиер й беше пожарникар."