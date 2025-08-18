Гаранции за сигурност за Украйна: Посланията на евролидерите при Тръмп (ВИДЕО)

"Не мога да си представя, че следващата среща ще се случи без примирие (спиране на огъня)". Това заяви германският премиер Фридрих Мерц по време на срещата на най-важните европейски лидери (председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър, генералния секретар на НАТО Марк Рюте, президента на Финландия Александър Стуб, италианския министър-председател Джорджа Мелони), украинския президент Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп. Тя се състоя в Белия дом. Мерц поиска повече натиск върху Русия и беше категоричен, че за да върви процесът към мир, първо трябва да има примирие - Още: Още: "Възможен обмен на територия": Тръмп посрещна евролидерите, обеща тристранна среща със Зеленски и Путин (СНИМКИ и ВИДЕО)
German Chancellor Friedrich Merz pushes back on the idea of a peace agreement without first seeing a ceasefire between Russia and Ukraine, with him stating: “I can't imagine that the next meeting would take place without a ceasefire. So let's work on that and let's try to put… pic.twitter.com/JgGCwZRr9Y— OSINTdefender (@sentdefender) August 18, 2025
Думите на Мерц са знакови, защото Тръмп обяви, че руският диктатор Владимир Путин щял да приеме гаранции за сигурност за Украйна и това е един от основните въпроси, които сега се разглеждат в разговора на Тръмп с евролидерите: Кой какво ще направи:
Trump:— Clash Report (@clashreport) August 18, 2025
Putin agreed security guarantees for Ukraine. We are going to consider who will do what. pic.twitter.com/EPmmOIyt4J
Италианският премиер Джорджа Мелони се намеси с думите, че разговорът за гаранциите за сигурност трябва да започне с модел "по член 5". Мелони има предвид основополагащия член в Договора за НАТО - ако страна-членка на Алианса бъде нападната, това е атака срещу всички членове и те помагат на нападнатата държава моментално:
Italy's Meloni:— Clash Report (@clashreport) August 18, 2025
We will start with a proposal similar to NATO Article 5 model. pic.twitter.com/DbS1LvXPOo
Тръмп изприказва и други сладки приказки - че Путин също искал да направи "нещо" за мир в Украйна и щяло да е "кога", а не "дали". За седмица-две ще знаем дали можем да разрешим това, да спрем ужасните боеве, добави американският президент - Още: Първопричините за войната в Украйна и кой има по-добри карти: Тръмп се прави, че отговаря (ВИДЕО)
Trump to Zelensky:— Clash Report (@clashreport) August 18, 2025
I think you will see that Putin would like to do something also. pic.twitter.com/zFF4c21xJT
Trump:— Clash Report (@clashreport) August 18, 2025
In a week or two, we will know if we can solve this. pic.twitter.com/nk3bZ3Amwr
От своя страна, Еманюел Макрон заговори и за четиристранна среща след евентуалната тристранна между Тръмп, Зеленски и Путин. На четиристранната вече трябва да присъства и Европа - защото случващото се в Украйна е основа и на сигурността на Стария континент:
Macron calls for a "quadrilateral meeting" involving Putin, Trump, Zelensky, and the Europeans. pic.twitter.com/RBQvl38a4U— Clash Report (@clashreport) August 18, 2025
"Имаме собствен опит с Русия - от Втората световна война, от Зимната война", включи се и финландският президент Александър Стуб. Той изрче знаменити думи: "Намерихме решение през 1944 година и съм убеден, че ще намерим решение и през 2025 година, за да сложим край на руската военна агресия и да постигнем устойчив мир":
Finnish President Stubb:— Clash Report (@clashreport) August 18, 2025
We have a long border with Russia. We have our own historical experience with Russia.
We found a solution in 1944, I am sure that we will be able to find a solution in 2025. pic.twitter.com/TFc84lmfqM