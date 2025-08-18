Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Гаранции за сигурност за Украйна: Посланията на евролидерите при Тръмп (ВИДЕО)

18 август 2025, 22:32 часа 345 прочитания 0 коментара
Гаранции за сигурност за Украйна: Посланията на евролидерите при Тръмп (ВИДЕО)

"Не мога да си представя, че следващата среща ще се случи без примирие (спиране на огъня)". Това заяви германският премиер Фридрих Мерц по време на срещата на най-важните европейски лидери (председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър, генералния секретар на НАТО Марк Рюте, президента на Финландия Александър Стуб, италианския министър-председател Джорджа Мелони), украинския президент Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп. Тя се състоя в Белия дом. Мерц поиска повече натиск върху Русия и беше категоричен, че за да върви процесът към мир, първо трябва да има примирие - Още: Още: "Възможен обмен на територия": Тръмп посрещна евролидерите, обеща тристранна среща със Зеленски и Путин (СНИМКИ и ВИДЕО)

Думите на Мерц са знакови, защото Тръмп обяви, че руският диктатор Владимир Путин щял да приеме гаранции за сигурност за Украйна и това е един от основните въпроси, които сега се разглеждат в разговора на Тръмп с евролидерите: Кой какво ще направи:

Италианският премиер Джорджа Мелони се намеси с думите, че разговорът за гаранциите за сигурност трябва да започне с модел "по член 5". Мелони има предвид основополагащия член в Договора за НАТО - ако страна-членка на Алианса бъде нападната, това е атака срещу всички членове и те помагат на нападнатата държава моментално:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Тръмп изприказва и други сладки приказки - че Путин също искал да направи "нещо" за мир в Украйна и щяло да е "кога", а не "дали". За седмица-две ще знаем дали можем да разрешим това, да спрем ужасните боеве, добави американският президент - Още: Първопричините за войната в Украйна и кой има по-добри карти: Тръмп се прави, че отговаря (ВИДЕО)

От своя страна, Еманюел Макрон заговори и за четиристранна среща след евентуалната тристранна между Тръмп, Зеленски и Путин. На четиристранната вече трябва да присъства и Европа - защото случващото се в Украйна е основа и на сигурността на Стария континент:

"Имаме собствен опит с Русия - от Втората световна война, от Зимната война", включи се и финландският президент Александър Стуб. Той изрче знаменити думи: "Намерихме решение през 1944 година и съм убеден, че ще намерим решение и през 2025 година, за да сложим край на руската военна агресия и да постигнем устойчив мир":

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Александър Стуб Еманюел Макрон среща Тръмп Путин Фридрих Мерц гаранции за сигурност Джорджа Мелони гаранции за сигурност Украйна среща Тръмп Зеленски
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес