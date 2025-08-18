Най-важните новини за деня, 18 август 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 18 август 2025 г.

АМЕРИКАНСКИ ВОЙНИЦИ В УКРАЙНА: ТРЪМП ОТГОВОРИ НА ИСТОРИЧЕСКАТА ВТОРА СРЕЩА СЪС ЗЕЛЕНСКИ (ВИДЕО)

"Те (украинците) са първата линия на защита за Европа". Това заяви американският президент Доналд Тръмп, който по този начин не коментира повече в отговор на въпрос дали американски войници ще отидат в Украйна като мироопазваща сила. Тръмп все пак каза, че САЩ ще бъдат ангажирани, но дали ще има американски войници в Украйна "ще узнаете може би по-късно днес". Американският президент визираше времето най-рано след срещата си с европейските лидери и със Зеленски, която започва в 22:00 часа българско време.

"ВЪЗМОЖНА ОБМЯНА НА ТЕРИТОРИИ": ТРЪМП ПОСРЕЩНА ЕВРОЛИДЕРИТЕ В БЕЛИЯ ДОМ И ОБЕЩА ТРИСТРАННА СРЕЩА С ПУТИН И ЗЕЛЕНСКИ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посочи целите на разговорите си с европейските лидери, като заяви, че те ще обсъдят "кой какво ще направи" като част от гаранциите за сигурност на Украйна и "възможен обмен на територия" за прекратяване на войната. "Президентът Путин се съгласи, че Русия ще приеме гаранции за сигурност за Украйна. И това е един от ключовите моменти, които трябва да вземем предвид и ще го обмислим на масата", каза той пред европейските лидери по време на срещата им в Белия дом.

ЕВРОПА И ЗЕЛЕНСКИ ОТВЪРНАХА НА ТРЪМП: ЕВРОПЕЙСКИ ВОЙНИЦИ В УКРАЙНА И ГАРАНЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

Страните от Коалицията на желаещите - т.е. тези държави, които подкрепят Украйна военно-политически във войната ѝ за свобода срещу Путинова Русия, потвърдиха следното - готови са да разположат мироопазващ контингент в Украйна. Това обаче може да стане чак след спиране на огъня. Освен това, въпросните държави са готови да помогнат за подсигуряване на украинското небе срещу руски въздушни атаки, както и на Черно море срещу руски морски атаки. Това официално е вписано в изявлението след снощната виртуална среща на лидерите на коалицията и разговора с украинския президент Володимир Зеленски.

АМЕРИКАНСКА ПРОГНОЗА: НОВА ВОЙНА ЩЕ ЗАПОЧНЕ ОЩЕ ТОЗИ МЕСЕЦ

Израел вероятно ще влезе в нова война с Иран преди декември, а може би дори по-рано, в края на август, прогнозира Foreign Policy. Иран очаква и се подготвя за атака. В първата война той възприе изчаквателна позиция, като постепенно увеличаваше интензивността на ракетните си атаки, защото предвиждаше, че конфликтът ще се проточи. Сега обаче Иран вероятно ще действа решително от самото начало, стремейки се да премахне всяко съмнение, че може да бъде принуден да се подчини на военното превъзходство на Израел.

СЛЕД ТЕЖКАТА КАТАСТРОФА В СОФИЯ: АВТОШКОЛИТЕ ПОД ПРИЦЕЛ И КУПУВАТ ЛИ СЕ ШОФЬОРСКИ КНИЖКИ

Към момента са направени 400 проверки на учебните школи, има съставени над 20 акта. За миналата година проверките са около 1000 и са съставени 488 акта - неспазване на правила, методики, времена. Контролът е доста сериозен и всеки един изпит се записва и се пази в "Автомобилна администрация". Данните представи пред БНТ Слав Монов, изпълнителен директор на "Автомобилна администрация".

РЪСТ НА ЦЕНИТЕ НА ХРАНИТЕ: КНСБ КАЗА КЪДЕ ПАЗАРУВАМЕ ПО-СКЪПО

Месец за месец не се виждат големи поскъпвания, задържат се цените на храните. Кафето обаче поскъпва с около 9%, минералната вода с 4%, плодовете също поскъпват. Сумарно се вижда, че има поскъпване на цените на храните, въпреки че не е драстично. Това заяви пред БНТ главният икономист на КНСБ Любослав Костов. Цените и тяхното поскъпване ни задават по-интересни въпроси, като е установено поскъпване в по-големите търговски вериги, отколкото в по-малките, отчете Костов.

КАКОФОНИЯТА НА ТРЪМП И УИТКОФ: РЕАЛНАТА ВОЕННА СИЛА НА РУСИЯ И СИЛАТА НА УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия се е съгласила САЩ и Европа да осигурят солидни гаранции за сигурност за Украйна при потенциална сделка за мир. Това заяви Стив Уиткоф, специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток. Уиткоф е считан за представител на т.нар. проруско крило в Белия дом и отдавна играе главна роля в рамката за постигане на мир в Украйна.

АНТИКОРУПЦИОННИЯ ФОНД: КМЕТЪТ НА ГЪЛЪБОВО Е ЗАБЛУДИЛ СЪДА ПО ДЕЛО НА ЖУРНАЛИСТ

Възможно ли е общински орган да влезе в съдружие с частен инвеститор без да разполага с информация за общия инвестиционен проект? Според решение на Административен съд – Стара Загора, отговорът е "да". Анализът на "Антикорупционен фонд" (АКФ) по казуса, обаче, показва, че кметът на община Гълъбово, е предоставил на съда подвеждаща информация, противоречаща на житейската логика. Съдът безкритично я е приел, лишавайки гражданите от правото да бъдат информирани и санкционирайки непропорционално изявен разследващ журналист.

ИЗПРАВЕН САМО ПРЕД ЛОШИ ОПЦИИ, ЗЕЛЕНСКИ МОЖЕ ДА ИЗВАДИ СИЛЕН КОЗ СРЕЩУ ТРЪМП

Украинският президент Володимир Зеленски е изправен пред дилема - или да рискува конфликт с американския държавен глава Доналд Тръмп, или да се съгласи на сделка с Русия, която може да струва на Украйна териториални отстъпки и да даде предимство на Кремъл в бъдеще. Това е прочитът на агенция Bloomberg, която акцентира върху желанието на Тръмп да се сключи бързо мирно споразумение, вместо да се прекратява огънят. Според изданието Зеленски е изправен само пред лоши опции, което го оставя с минимално пространство за маневри.

"ПОЛИТИЦИТЕ ДА СПРАТ ДА ГОВОРЯТ БЕЗСМИСЛИЦИ": МИХАИЛ КРЪСТЕВ ОБЯСНЯВА КАКВО СТАВА С ПАРИТЕ НИ (ВИДЕО)

От моя гледна точка ситуацията с бюджета на държавата изглежда тревожна. Когато говорим за изпълнението на бюджет 2025-та, организацията, която аз представлявам, както и и другите работодателски организации, критикуваха бюджета в приходната му част. Към средата на годината виждаме, че този бюджет няма да бъде изпълнен.

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 19 АВГУСТ 2025 Г. (ВТОРНИК)

През нощта над по-голямата част от страната облачността ще е значителна и на места, главно в Централна България, ще има валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, в източните райони – от североизток. Във вторник въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на повече места в Южна и Източна България. Ще има условия и за градушки. Почти без валежи ще остане в по-голямата част на Дунавската равнина. Вятърът отново ще се ориентира от североизток, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София – около 25 градуса.

ПЕЕВСКИ ОБЕДНЯВА С МИЛИОНИ, А КОЙ ЗАБОГАТЯВА? АКТУАЛНОТО ИМУЩЕСТВО НА ПОЛИТИЦИТЕ

Санкционираният за корупция по глобалния закон „Магнитски“ от САЩ и Великобритания Делян Пеевски е декларирал пет къщи, четири от които с двор, а също така апартамент, ателие и гаражни клетки в София. Това става ясно от декларацията му за имущество и интереси за 2024 г., публикувана от Комисията за противодействие на корупцията (КПК). По традиция, тя показва декларациите на лицата, заемащи публични длъжности, през август всяка година, като те трябва да декларират имуществото и доходите си до май месец на същата година (данните са изцяло за предишната година).

ПАРИТЕ, КОЛИТЕ И ИМОТИТЕ НА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ НАЧАЛНИЦИ В МВР: СКРОМНА 2024 ГОДИНА

Август е месецът, в който толкова обсъжданата Комисия за противодействие на корупцията (КПК) трябва да почне да публикува имуществените декларации на българските политици и заемащите висши публични административни постове. Данните се отнасят за предишната каледарна година – в случая, 2024 година. Точно след официално дадената зелена светлина за приемане на еврото от България и арестът на кмета на Варна Благомир Коцев, КПК влезе пак във фокуса на общественото влияние и политическите битки, но традиционно ваканционния август бързо понижи градуса на напрежение и отложи нещата минимум за септември.

КАК ИНДИЯ СЕ ПРЕВЪРНА В "ПЕРАЛНЯ" ЗА РУСКИЯ ПЕТРОЛ И В СПОНСОР НА ПУТИН?

Драстичното увеличение на покупките на руски петрол от Индия след нахлуването на армията на диктатора Владимир Путин в Украйна е "дълбоко подкопаващо" глобалните усилия за изолиране на Кремъл и ограничаване на военната машина на Москва. Това пише търговският съветник на Белия дом Питър Наваро в статия за Financial Times. Той е важна фигура, която стои зад митата на президента Доналд Тръмп, а Ню Делхи вече е санкциониран с допълнителна 25-процентова тарифа заради покупката на руски петрол.

ПРЕМИЕРЪТ И ЗАМЕСТНИЦИТЕ МУ С ИМОТИ ЗА МИЛИОНИ, ЛУКСОЗНИ КОЛИ И СЕРИОЗНИ КРЕДИТИ

Годишните имотни декларации на заместник министър-председателите и премиера в кабинета "Желязков" разкриват впечатляваща картина – апартаменти и къщи за милиони, луксозни автомобили, значителни банкови спестявания и кредити за стотици хиляди левове.

ЛЮБОМИР КЮЧУКОВ: ИЗРАЕЛ ЩЕ ИМА ПРОБЛЕМИ, АКО ОКУПИРА ИЗЦЯЛО ГАЗА (ВИДЕО)

Израел ще има проблеми, ако окупира изцяло Ивицата Газа, както възнамерява. Това каза в предаването Студио Actualno дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков, който е директор на Института за икономика и международни отношения. Той отговори на въпрос какъв ще бъде сценарият, ако планът на Нетаняху за пълно превземане на Газа бъде изпълнен: “За Израел това безспорно е пик, пореден пик в този конфликт, но той не е първият. Това, което като резултат може да се очаква е, че действително Израел ще има проблеми, първо проблеми ако успее да окупира Газа изцяло, както Нетаняху заяви. При такъв сценарий Израел ще трябва да поеме цялата отговорност за управлението на Газа, което Нетаняху категорично отхвърля.