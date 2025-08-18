В АЗ цари притеснение преди Левски! Не знаят как ще пробият защитата на "сините"

Старши треньорът на Аз Алкмаар Маартен Мартенс се изказа много ласкаво за Левски преди двубоя между двата тима от плейофната фаза на Лига на конференциите. Специалистът е впечатлен от играта на "сините" в дефанзивен план и към момента все още не знае как ще пробие отбраната на столичния ни гранд. Освен това наставникът не е сигурен дали възпитаниците му ще са на желаното ниво на Националния стадион "Васил Левски".

Притеснен треньор на Аз Алкмаар за Левски

„Не знам как да пробия Левски, нямам идея към момента. Не съм сигурен, че за мача в София ще сме на такова ниво, на което искам. Не бяхме концентрирани срещу Волендам, а в България ни чака нещо абсолютно различно – и като заряд, и като атмосфера“, заяви Мартенс пред „Тема Спорт“ след равенството на АЗ срещу Волендам в Ередивизи.

Капитанът Жорди Класи също бе остър: „Срам ме е, играем детски футбол преди София, това е недопустимо!“. Нидерландският отбор обаче може да си отдъхне въпреки колебливото си представяне в последния мач. Отбраната на Мартенс няма да бере ядове с централния нападател на Левски Мустафа Сангаре.

Малиецът получи контузия при гостуването на Брага във втория квалификационен кръг на Лига Европа, където българските столичани загубиха с 0:1 след продължения. Според "Тема Спорт" таранът все още не е възстановен и няма да вземе участие в срещата в четвъртък от 21:00 часа.