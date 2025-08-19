Историческата среща: Това бе отговорът на САЩ и ЕС на Путин

Застанал до президента Доналд Тръмп в Аляска в петък, президентът Владимир Путин предупреди Украйна и европейските страни да не хвърлят големи надежди в това, което той нарече важен напредък. Това беше класически опит за разцепване на западния съюз. Срещата в Белия дом в понеделник беше отговорът на Европа, пише в свой анализ CNN.

Усещането е историческо, вълнуващо ехо от големите съюзнически събирания, които слагат край на Втората световна война. Европейските лидери се отказаха от всичко, за да се втурнат към Вашингтон, защото бяха разтревожени от случилото се в Аляска, което засили съмненията им относно постоянството на американски президент, който често ругае НАТО.

Но това беше начинът, по който Западът трябва да работи.

Всеки европейски лидер, помолен от Тръмп да говори, се занимава с отделен въпрос. Френският президент Еманюел Макрон заяви, че предложената от Тръмп тристранна среща на върха с Путин и Зеленски трябва да има четвърто място - за Европа. Германският канцлер Фридрих Мерц настоя за прекратяване на огъня, което Путин отказа, с мълчаливото съгласие на Тръмп. Британският премиер Киър Стармър повдигна значението на гаранциите за сигурност за Украйна по модела на клаузата за взаимна отбрана на НАТО.

Това беше забележителна демонстрация на единство от лидери, обхващащи идеологическия спектър от либерални центристи като Макрон до популистката консервативна италианска премиерка Джорджа Мелони. Дезертьорът от ЕС Великобритания стои твърдо с партньорите си отвъд границата. Гостите на Тръмп бяха дълбоко подготвени и показаха синергия, която разнообразният блок почти никога не събира.

Евролидерите казаха на Тръмп, че той е отишъл по-далеч от всеки друг с усилията си за мир. Те се стремяха да изградят политическа и дори емоционална обосновка за гъвкавия президент, който да остане ангажиран в дългосрочен план за наистина справедлив мир, а не този, който Путин иска.

Нищо от това няма да преодолее многото привидно непримирими различия между Русия и Украйна.

Но можете да сте сигурни, че Путин е наблюдавал, пише още изданието в анализа си.