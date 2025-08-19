Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Дортмунд се размина с гаф срещу третодивизионен тим за Купата на Германия

Борусия Дортмунд постигна труден успех с с минималното 1:0 срещу третодивизионния Рот-Вайс Есен като гост в първия си мач от турнира за Купата на Германия. Единственото попадение в срещата реализира таранът Серу Гираси чак в 81-вата минута. Голмайсторът на „жълто-черните“ се разписа с изстрел извън наказателното поле в долния ляв ъгъл. Асистенцията бе записана на сметката на Рами Бенсебайни.

Гираси спаси Борусия

Преди това централният защитник Валдемар Антон и Феликс Нмеча пропуснаха изгодни възможности за Борусия. В същия ден пък нападателят и национал на Кот д'Ивоар Себастиен Алер напусна клуба от Бундеслигата след три години и премина с постоянен трансфер в нидерландския Утрехт.

При една от по-интересните срещи от този етап на тунира Борусия Мьонхенгладбах спечели турдно с 3:2 гостуването на Делменхорст и се класира напред. Отборът на Делменхорст е от петото ниво на немския футбол, като два пъти изравнява резултата на елитния тим.

От първия кръг за Купата на Германия, който има статут на 1/32-финал, предстоят още две срещи, в които ще се включат и участниците от финала през миналия сезон – Байерн Мюнхен и Щутгарт. Баварците ще гостуват на Брауншвайг (26.8), а бившият отбор на Красимир Балъков има визита на Веен (27.8).

Други резултати от Купата на Германия:

Швейнфрут – Фортуна Дюселдорф 2:4

Мюнстер – Херта Берлин 0:0 (3:5 след дузпи)

Динамо Дрезден – Майнц 0:1

ОЩЕ: Десетият българин във Висшата лига е факт! Илия Груев помогна за победно завръщане на Лийдс в елита

Джем Юмеров
