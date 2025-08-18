Ходя с бански във влака, защото няма климатици, нося си и пожарогасител, ако се запали

Оказа се, че всичките изменения в Закона за движение по пътищата, санкциите, глобите, с новата учебна документация, която е на Министерството на образованието и в момента би могло да се дава становище по нея - няма да се достигне до нищо ново. Това заяви председателят на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка Йонко Иванов пред "Bulgaria ON AIR".

"Не санкциите, а превантивната роля на държавата, министерствата, министрите и на техните служители ще доведат до коренна промяна на философията на темата за пътната безопасност. Да, но не, това не се чу. По-лесно е министър да стане рекламно лице на учебен център. През последните месеци във влаковете се качваме с пожарогасител, защото всеки месец се пали влак, носим си и бански костюми, защото вътре няма климатици. Някой купи тези влакове, но това не е удобна тема да се говори в обществото", коментира той пред Bulgaria ON AIR.

"Депутатите трябваше да послушат експертите. Изпитът по теория не е купен на този човек. Всичките тези мои колеги, които казват, че били купени изпитите по теория, преди десет дни казаха, че изпитът не може да се купи. Това момче се явява и изкарва изпита с 85 точки първия път с оценка "не". Вторият път си изкарва оценка "да". Изпитът по практика бил купен - на много малко журналисти не им е ясно, че в този ден, на този изпит, е имало двама председатели на изпитни комисии, плюс колегата на самия автомобил. Това момче е карало автомобил много преди това. Поредната манипулация на Министерството на вътрешните работи. Той е бил хванат с няколко акта преди да има книжка. Вие какво го направихте този"?, попита Иванов.

По думите му социалният статус на конкретния човек е ясен и тези хора, които са около него, са го виждали.

"Те са си заключили устата. Полицаите, които също живеят в този район, също са си заключили устата. Това са виновниците, за да се стигне дотук", категоричен е председателят на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка.

"За да може да променим мисленето на родителите и те да възпитат хора за новата демократична среда. Колчетата, които се слагат, през нощта въобще не се забелязват. Първите три колчета са отнесени. Къде е бягащата светлина, мигащите светлини? Не може на магистрала да ви спира полицията. Тази скорост от 140 км/ч при едно такова внезапно изскачане на милиционера създава предпоставка за ПТП. Милиционерите не са виновни, а техните началници", изтъкна още Иванов.

"46 от фишовете и наказанията, атакувани в съда за алкохол и наркотици, падат. Защо всички пътни произшествия стават в малките часове на деня - от 1 до 4 ч. Къде е родната полиция в този час? Три елементарни неща трябва да се променят. Да се вкара продължаващото обучение през целия живот. След това да се оправят пътищата. Връщам се и на случая, който стана на морето. Всичко идва от родителите", на мнение е Иванов.