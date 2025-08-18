Десетият българин във Висшата лига е факт! Илия Груев помогна за победно завръщане на Лийдс в елита

Националът на България Илия Груев официално се превърна в десетия роден футболист, играл във Висшата лига. Полузащитникът дебютира за своя Лийдс от скамейката при минималния успех с 1:0 над Евертън в двубой от първия кръг на английското първенство. Халфът се появи на терена в 78-ата минута, заменяйки Итън Ампаду. Малко по-късно друга резерва - Лукас Нмеча, се разписа от дузпа, за да донесе трите точки на "белите".

Възпитаниците на Фарке влязоха добре в мача. В петата минута Пиру пропусна изгоден шанс, стреляйки в Пикфорд. Ампаду и Страйк също пробваха късмета си - без успех. Танака и Гудмундсон не намериха целта, а Лийдс доминираше сериозно над съперника. В края на полувремето силен шут на Ньонто излезе на сантиметри в аут.

През втората част "карамелите" се посъвзеха и изравниха играта. В 76-ата минута Пери дори трябваше да се намесва, за да отрази изстрел на Алкарас. 120 секунди по-късно Даниел Фарке реагира с тройна смяна, включвайки Груев, Нмеча и Харисън. Това мигновено даде резултат. Танака застраши още веднъж Пикфорд, преди най-важната ситуация в мача.

Груев открадна топка близо до наказателното поле на Евертън. Стигна се до удар в ръката на Тарковски, а главният съдия посочи бялата точка. С изпълнението на дузпата се нагърби Нмеча, който реализира за 1:0. До края на мача централният защитник можеше да се реваншира, но стреля с глава в аут. Антон Щах пък пропусна да сложи точка на спора в заключителните мигове.