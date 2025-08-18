Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Мъка за путинистите: Червен килим за Урсула фон дер Лайен и евролидерите в Белия дом (ВИДЕО)

18 август 2025, 22:13 часа 596 прочитания 0 коментара
Мъка за путинистите: Червен килим за Урсула фон дер Лайен и евролидерите в Белия дом (ВИДЕО)

Днешните срещи на американския президент Доналд Тръмп в Белия дом с украинския му колега Володимир Зеленски и със седем лидери на най-големите и значими европейски държави се превърнаха в поредната стъпка в търсене на мир в Украйна. От Европа дойдоха председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, френският президент Еманюел Макрон, германският, британският и италианският премиер Фридрих Мерц, Киър Стармър и Джорджа Мелони, както и финландският президент Александър Стуб.

Още: Тръмп посрещна топло Зеленски. Какво обаче значеше картата с окупираните части в Овалния кабинет?

Моментално в социалните мрежи започнаха да се правят сравнения между тези срещи и срещата на Тръмп с Путин от 15-ти август. Тръгнаха доста плоски путинистки провокации - че евролидерите чакали като наказани в антрето на Белия дом Тръмп да благоволи да ги приеме, както и че за тях нямало червен килим.

Бързо-бързо обаче официални видеокадри показаха - червен килим има. Тръмп си направи обща снимка и с всички гости, след като евролидерите пристигнаха по време на срещата му със Зеленски и той не можа да ги посрещне:

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

А снимката с уж чакащите в предверието на Белия дом евролидери е генерирана от изкуствен интелект (ИИ, AI):

Самият Тръмп показа гостоприемство и похвали Мерц за тена му: "Искам и аз такъв":

Американският президент беше категоричен и по основната тема - ще се опита да организира тристранна среща между него, Володимир Зеленски и Владимир Путин, за да "сложим край на това". Тръмп сравни войната в Украйна с Втората световна война и че оттогава светът "не е виждал такова нещо" - Още: Първопричините за войната в Украйна и кой има по-добри карти: Тръмп се прави, че отговаря (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Урсула фон дер Лайен червен килим руска пропаганда среща Тръмп Путин война Украйна среща Тръмп Зеленски
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес