Мъка за путинистите: Червен килим за Урсула фон дер Лайен и евролидерите в Белия дом (ВИДЕО)

Днешните срещи на американския президент Доналд Тръмп в Белия дом с украинския му колега Володимир Зеленски и със седем лидери на най-големите и значими европейски държави се превърнаха в поредната стъпка в търсене на мир в Украйна. От Европа дойдоха председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, френският президент Еманюел Макрон, германският, британският и италианският премиер Фридрих Мерц, Киър Стармър и Джорджа Мелони, както и финландският президент Александър Стуб.
Моментално в социалните мрежи започнаха да се правят сравнения между тези срещи и срещата на Тръмп с Путин от 15-ти август. Тръгнаха доста плоски путинистки провокации - че евролидерите чакали като наказани в антрето на Белия дом Тръмп да благоволи да ги приеме, както и че за тях нямало червен килим.
Бързо-бързо обаче официални видеокадри показаха - червен килим има. Тръмп си направи обща снимка и с всички гости, след като евролидерите пристигнаха по време на срещата му със Зеленски и той не можа да ги посрещне:
The President of the European Commission, the NATO Secretary General, and the Prime Minister of the United Kingdom have arrived at the White House. pic.twitter.com/8eea0MSWgb— WarTranslated (@wartranslated) August 18, 2025
Trump, Zelensky and the European leaders line up for a family photo. pic.twitter.com/70h7SkTDZt— Clash Report (@clashreport) August 18, 2025
А снимката с уж чакащите в предверието на Белия дом евролидери е генерирана от изкуствен интелект (ИИ, AI):
This image is going around claiming to show European leaders waiting to meet with President Trump at the White House, except it doesn’t and has very clearly been made by AI. pic.twitter.com/S5w3SYvMGE— OSINTdefender (@sentdefender) August 18, 2025
Самият Тръмп показа гостоприемство и похвали Мерц за тена му: "Искам и аз такъв":
Trump to Merz:— Clash Report (@clashreport) August 18, 2025
You look great with that tan. I want to get a tan like that. pic.twitter.com/9GiXgMFw4q
Американският президент беше категоричен и по основната тема - ще се опита да организира тристранна среща между него, Володимир Зеленски и Владимир Путин, за да "сложим край на това". Тръмп сравни войната в Украйна с Втората световна война и че оттогава светът "не е виждал такова нещо" - Още: Първопричините за войната в Украйна и кой има по-добри карти: Тръмп се прави, че отговаря (ВИДЕО)
Trump:— Clash Report (@clashreport) August 18, 2025
We are going to try to work out a trilat after that and see if we can get it finished, put this to sleep.pic.twitter.com/USOxojlp2n