За първи път унгаро-британски автор спечели наградата "Букър" (ВИДЕО)

Дейвид Салай спечели наградата "Букър" за 2025 г. за романа си "Плът", ставайки първият унгарско-британски автор, който печели една от най-престижните награди в англоезичния свят, предаде Ройтерс. Написана в свободна проза, характеризираща се с краткост и липса на излишни подробности, книгата разказва за мъж, въвлечен в поредица от събития извън неговия контрол в продължение на десетилетия. Тя проследява възхода му от скромно жилище в Унгария до имение на супер богаташ в Лондон.

"Размишление за класите, властта, личната сфера, емиграцията и мъжкото начало - романът "Плът" е ярък портрет на един мъж и формиращите го преживявания, които отекват през целия му живот", посочват в изявление организаторите на церемонията по награждаването в Лондон.

Престиж и ръст на продажбите

В допълнение към паричната награда от 50 000 британски лири (67 000 долара) за победителя и по 2500 британски лири за всеки от финалистите и преводачите, наградата "Букър" носи на притежателите си също голяма популярност сред читателите и ръст в продажбите на книги, отбелязва БТА.

Припомняме, че през 2024 г. престижното отличие спечели британската писателка Саманта Харви за романа "Орбитал". Творбата проследява астронавти от Япония, Русия, САЩ, Великобритания и Италия на борда на Международната космическа станция и засяга темите за траура, желанието и климатичната криза.