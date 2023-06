Разследване: Как приятели на Путин избегнаха санкциите с помощта на западни поддръжници

Поредица от разследвания, публикувани на 20 юни от Центъра за изследване на корупцията и на организираната престъпност (OCCRP), разкрива как двамата олигарси от близкото обкръжение на диктатора Владимир Путин заобикалят международните наказателни мерки. Екип от над 60 журналисти, ръководен от OCCRP и IStories, е проучил повече от 50 000 изтекли имейли и документи, разкривайки как приятелите от детинство на руския президент минават през вратичките на западните санкции.

След като братята Ротенберг бяха санкционирани през 2014 г., множество корпоративни преструктурирания, прехвърляния на активи и други схеми помогнаха да се защитят активите им по целия свят. В продължение на години те успяват да запазят в ръцете си имоти, включително вила на испанското крайбрежие и луксозни яхти, както и компании в офшорни данъчни убежища.

Усилията за запазване на империята им са координирани от руски бизнесмен, негови служители и наети специалисти - от адвокати до банкери и управители на активи от множество западни държави. В Русия те прехвърлят активи в специални инвестиционни дружества, които прикриват собствеността им. Тези "затворени взаимни фондове" са задължени да не разкриват нищо за това чие богатство съхраняват.

Братята Ротенберг са използвали и пълномощници, за да съхраняват богатството си, включително бодигард, доверени служители и жена, която изглежда, че е никога досега нерегистрираната партньорка на Аркадий Ротенберг.

Точно преди една година OCCRP публикува следното разследване: Ново мащабно разследване показа скритото богатство на Путин

Когато израстват в Ленинград (сега Санкт Петербург - бел. ред.), Аркадий и Борис Ротенберг посещават уроци по бойни изкуства заедно с бъдещия президент на Русия Владимир Путин. Връзката се запазва и с нарастването на политическото влияние на Путин се увеличава и богатството на Ротенбергови. Отчасти благодарение на изгодни държавни поръчки, богатството им нараства до милиарди по време на управлението на техния приятел от детството.

Но когато Русия нахлу в Украйна през 2014 г., близките връзки на Ротенбергови с техния стар партньор привлякоха нежелано внимание. Засегнати от санкции, огромните им чуждестранни активи са изложени на риск, а братята се опитват да ги прехвърлят извън обсега на западните регулаторни органи.

Те имаха какво да защитават и почти десетилетие по-късно останаха изключително богати. Списание "Форбс" оценява общото им богатство на 4,9 милиарда долара тази година.

Boris and Arkady Rotenberg are two of the most prominent Russian oligarchs. They were sanctioned after the Kremlin’s 2014 annexation of Crimea. The #RotenbergFiles @occrp @istories_eng @paper_trail_m reveal how they shielded their fortune - and who helped them do it. pic.twitter.com/lO8AQzOcKp